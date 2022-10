"La principal causa de la infidelidad es la insatisfacción con la pareja"

Pese a que los tiempos han cambiado, la fidelidad sigue siendo prioritaria para muchas parejas. Así lo constata Mercedes Reiriz, psicóloga del Centro Brétema.

En base a su experiencia, ¿la infidelidad es una de las causas frecuentes que lleva a las parejas pontevedresas a acudir a la ayuda de un profesional?

La infidelidad, junto con los problemas de comunicación y de resolución de conflictos, representan una de las causas más frecuentes de consulta profesional. Por otro lado, también hay parejas donde alguno de los dos tiene claro que quiere romper la relación y acuden al psicólogo porque no saben cómo hacerlo causando el menor daño posible al otro miembro de la pareja.

Ahora que el modelo de pareja ha cambiado y hay mucha más diversidad, ¿ha cambiado también la percepción de la fidelidad? ¿Somos más abiertos o la fidelidad sigue siendo un pilar de la pareja?

Depende, muchas parejas se siguen rigiendo por un modelo más tradicional de relación, donde la fidelidad sigue siendo un pilar muy importante en la relación, pero es cierto que cada vez se encuentran más parejas abiertas, donde la fidelidad se mide de forma diferente, ya que llegan a un pacto donde, por ejemplo, las relaciones sexuales con terceras personas son aceptadas pero manteniendo ciertas condiciones, por ejemplo, hay parejas que prefieren informar de esos encuentros sexuales fuera de la relación de pareja y otras que prefieren no saber nada, o que ponen la condición de no repetir con la misma persona, etc.

¿Qué se esconde detrás de una infidelidad, es decir, cuáles son las principales causas que llevan a una persona a ser infiel?

La principal causa de la infidelidad suele ser la insatisfacción con la pareja, es decir, el enfriamiento en la relación de pareja, debido al tiempo de la relación, la rutina, la crianza de los hijos, el trabajo... La pareja se va descuidando, disminuye la actividad sexual, pasa el tiempo y no nos damos cuenta de que nos vamos alejando, hasta que un día nos volvemos a sentir importantes para alguien, nos sentimos cuidados y deseados. También hay personas que buscan vivir constantemente en la fase del enamoramiento donde se idealiza al otro, sentir esa ilusión del principio que dejan de sentir cuando ya llevan un tiempo con la misma persona. Se desilusionan y quieren volver a empezar con alguien. Les gusta gustar y sentirse deseados. A veces también lo utilizan como excusa para romper la relación, bien para forzar que su pareja los deje o bien para dar ellos el paso y no volverse atrás. Por último, también están los que esperan a encontrar a alguien para dar el paso de dejar a sus parejas y no tener que verse solos gestionando el duelo que conlleva la ruptura.

¿Se puede establecer un perfil de la persona infiel? ¿Hay más hombres o mujeres infieles? ¿La infidelidad tiene edad?

Por mi experiencia en consulta, aunque la infidelidad se da tanto en hombres como en mujeres, se da en mayor proporción entre los hombres, especialmente entre los 35 y 55 años.

¿Qué pasa por la cabeza de una persona que ha sufrido una infidelidad? ¿Cómo le afecta psicológicamente?

La persona que ha sufrido una infidelidad pierde la confianza en su pareja, pero muchas veces también en sí misma. Se pregunta como es la otra persona, si es más guapa, más inteligente... que tiene ella que no tenga yo. Se siente insegura de sí misma. Muchas veces una experiencia así despierta los celos de esa persona respecto a su pareja o posibles parejas futuras, cualquier indicio es suficiente para desconfiar, por ejemplo, se preocupan si su pareja tarda en llegar a casa, si chatea por el móvil... Al fin y al cabo ya lo ha vivido.

¿Es posible perdonar o la mayoría de las parejas acaban rompiendo?

El principal problema que se encuentran las parejas en esta situación es que se ha roto la confianza. Recuperarla suele llevar bastante tiempo y esfuerzo por ambas partes. Muchas parejas no son capaces de volver a tener una relación sana. Es importante tener en cuenta cómo se enteró el otro miembro de la pareja de la infidelidad, es decir, si lo averiguó él, si el miembro que cometió la infidelidad se lo confesó o lo negó manteniendo la mentira hasta el final. Una vez averiguado, normalmente el miembro que sufre la infidelidad tiene la necesidad de saber los detalles, mientras que el otro miembro prefiere no hablar de algo que le genera culpa y evita el tema, hecho que al primero le acrecienta esa necesidad porque se pregunta que es lo que el otro le está ocultando. Esto puede llevarle a determinadas conductas de control, donde realizan una y otra vez las mismas preguntas sobre la infidelidad o bien sobre situaciones del presente que le generan desconfianza (por ejemplo, pasar mucho tiempo con el móvil, no dejarle ver el móvil, ..) o pone nuevas exigencias al miembro que ha sido infiel, por ejemplo, mantenerle informado de donde está, incluyendo fotos o vídeos que lo demuestren... muchas veces se vuelve obsesivo. El tema sale a menudo, especialmente durante las discusiones, como arma arrojadiza, poniendo punto y final a las discusiones ya que es un argumento difícil de rebatir. Esto desgasta mucho la relación. En estos casos es mejor que, una vez afrontado el problema, si decidimos continuar la relación, soltemos el pasado y nos centremos en construir la relación en el presente.

¿Cómo ha influido internet y las redes sociales?

Las redes sociales facilitan el contacto con otras personas, sean conocidas o no, especialmente determinadas aplicaciones, sin necesidad de salir de casa y disponibles a cualquier hora. A veces se convierten en una nueva forma de infidelidad donde el objetivo final no es el encuentro físico, sino flirtear, sentirse deseado, o sentir que hay alguien al otro lado que les escucha. No se tiene la misma sensación de peligro real para la relación, ya que muchas veces no se conoce físicamente al otro. Ese anonimato también facilita que nos mostremos más atrevidos en ese tipo de relaciones.

Al margen de la infidelidad, ¿cuáles son los principales problemas/dificultades que llevan a las parejas pontevedresas a consulta?

Problemas de comunicación y resolución de conflictos. Les cuesta salir del bucle de discusiones donde se han metido. Normalmente ya llevan un tiempo mal, donde las discusiones son cada vez más frecuentes y más intensas. Suelen discutir por las mismas cosas y llevan la discusión a las faltas de respeto, los gritos... Se crea una dinámica donde se repiten las mismas discusiones una y otra vez. Viven a la defensiva porque saben que en cualquier momento vuelve a surgir un problema. Llegan a hacerse realmente daño, ya que hay frases que se dicen que nunca se olvidan. En muchas de estas parejas existe un patrón de dependencia emocional que hace que les cueste romper la relación y lo intentan una y otra vez.