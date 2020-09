Primeras fotos de Fernando Simón bajo el agua en 'Planeta Calleja'

Hace unos días se daba a conocer que Fernando Simón, la cara más visible de la pandemia en España, aparecerá en la próxima temporada de Planeta Calleja. Y este jueves se filtraron las primeras imágenes del epidemiólogo durante la grabación del programa en el que vivirá experiencias emocionantes como bucear o viajar en globo en Mallorca.

“Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado", ha comentado el epidemiólogo a las cámaras de Cuatro.

El epidemiólogo será uno de los rostros conocidos que acompañen a Calleja en una de sus "aventuras" dentro de la próxima etapa del programa de Cuatro, Planeta Calleja, que alcanza su temporada número ocho, la cual no tiene aún fecha de estreno definida.

Según han explicado desde Mediaset a Efe, Simón se encuentra "estos días" en Mallorca junto a Calleja, de ahí que se haya ausentado de su habitual comparecencia diaria desde Moncloa. Sin embargo, han indicado que dado que Calleja está "a punto" de estrenar Volando Voy, programa en el que el aventurero invita al espectador a recorrer España en helicóptero, no se puede hablar de "fecha de estreno a corto o medio plazo" para Planeta Calleja.

El episodio en el que aparecerá Simón seguirá, según han asegurado desde Mediaset, la mecánica habitual de los encuentros de Calleja con sus invitados famosos, logrando una entrevista en la que se conocerá más al personaje mientras ambos se embarcan y comparten una aventura única.