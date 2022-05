Los Power Rangers originales se reunirán por el 30 aniversario de la primera serie

Hace 30 años, en 1992, llegaba a las televisiones Mighty Morphin Power Rangers, primera entrega de la mítica franquicia sobre los superhéroes de colores. Para celebrar este acontecimiento, los actuales responsables de la saga ya se han puesto en contacto con los protagonistas originales para que aparezcan en un episodio especial de la próxima temporada.

Aunque algunos actores han vuelto a aparecer en entregas posteriores de la saga, The Illuminerdi informa de que la del 30 aniversario será la primera reunión de los miembros originales de Mighty Morphin Power Rangers desde que en 1994 abandonasen la serie Austin St. John (Power Ranger Rojo), Walter Jones (Power Ranger Negro) y Thuy Trang (Power Ranger Amarillo).

Todavía no se conoce qué actores aparecerán en el especial, que tendrá una duración de 44 minutos, aunque las negociaciones se han entablado con todos ellos. The Illuminerdi también adelantó el regreso de David Yost, quien interpretó al Power Ranger Azul en Mighty Morphin Power Rangers, para la 30ª temporada de la serie, por lo que es lógico pensar que también tendrá presencia en el episodio especial.

Mighty Morphin Power Rangers tuvo un recorrido de tres temporadas, hasta su finalización en 1995, y la serie se convirtió en uno de los grandes iconos de la cultura popular de la década de los noventa. Sin embargo, la franquicia de Power Rangers no ha parado desde entonces, con distintas series que acumulan casi mil episodios.

La saga también ha saltado a la gran pantalla, la última ocasión en un reboot que vio la luz en abril de 2017 y que dirigido Dean Israelite contaba con Naomi Scott como el Ranger Rosa; Becky Gómez como el Ranger Amarillo; Dacre Montgomery como el Ranger Rojo; RJ Cyler como el Ranger Azul y Ludi Lin como el Ranger Negro. La cinta también incluia en su elenco los nombres de Elizabeth Banks encarnando a la villana Rita Repulsa y también con Bryan Cranston como Zordon.

Se espera que esta 30ª temporada de Mighty Morphin Power Rangers, disponible en Netflix, sea el final de la saga, aunque ya existen planes para crear un reboot dirigido por Jonathan Entwistle (The End of the Fucking World).