La Policía y Pérez Reverte inician un duelo viral por el uso de ‘nosotrxs’ y ‘twit’

El duelo en las redes más inesperado se produjo este domingo entre la Policía Nacional y uno de los escritores españoles más ilustres y miembro de la Real Academia Española, Arturo Pérez-Reverte.

Todo comenzaba cuando la Policía Nacional lanzaba un mensaje en Twitter para dejar claro que estaban ahí en cualquier manifestación de violencia de género: "Control, insultos, amenazas, golpes... Ante cualquier manifestación de violencia por parte de tu pareja o ex: #CuentaConNosotrxs".

¿Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos la tomen en serio puede escribir "nosotrxs" en un twit oficial sobre un asunto tan importante como éste?... ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje? https://t.co/xYIZC7QYuQ November 23, 2020

En el tuit usaron el término ‘nosotrxs’. Algo que parece dejó perplejo a Reverte que contestó en redes que cómo se podía tomar en serio un mensaje de la Policía Nacional en un twit oficial usando ese término. Se preguntaba el escritor si eso no era una manera de devaluar o ridiculizar un mensaje tan importante como ese.

Lo que no podía esperar el escritor era que su crítica no quedaría ahí, pues la Policía Local estaría al quite para devolvérsela con creces, de manera tan ingeniosa como elegante. Aceptó la sugerencia, pero con una carga de chanza aprovechó la respuesta para escribir de manera correcta una palabra (tuit) que Pérez Reverte no había sabido utilizar según recoge el diccionario de la Real Academia Española. De hecho, le adjuntaría un pantallazo en la que le mostraría dos opciones que explicaban el correcto uso del lenguaje.

No acabaría la cosa ahí en todo caso, pues el escritor volvería a la carga asumiendo su error, pero dejando claro que el suyo, al contrario de lo que ocurría con la Policía, tenía solución. Una respuesta que denotaba que el rifirrafe no le había hecho ninguna gracia.

"Reconozco que se lo he puesto fácil, en efecto. La diferencia es que lo mío se arregla prestando más atención a las teclas cuando escriba. Lo de ustedes y sus chorradas lingüísticas es impropio de una institución que debería mostrarse ejemplar en todo. Hasta cuando abre la boca", escribía Arturo Pérez Reverte.

El enfrentamiento entre la Policía Nacional y el escritor no tardó en hacerse viral en las redes sociales.