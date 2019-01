"Me mató por dentro cuando vi las axilas peludas de Roberts". Es sólo una de las polémicas afirmaciones que han situado al presentador británico Pier Morgan en el punto de mira de las críticas feministas. "A los hombres no les gustan las mujeres que no se depilan", añadió para dejar clara su postura respecto a la iniciativa que propone a las mujeres dejarse crecer el vello en enero como gesto reivindicativo.

El periodista se expresó así en directo durante la emisión del programa The Good Morning Britain y en presencia de su compañera, Susanna Reid, quien trató inútilmente de hacerle ver que el depilarse o no "no tiene nada que ver con tratar de ser sexy o no para un hombre".

Pier Morgan fue más allá ay arremetió contra la cantante Madonna por dejarse pelo en la axila. "¿Por qué es tan vaga? ¿No puede molestarse en afeitarse?" Hace un año, la cantante publicó también en Instagram una foto que se hizo viral en la que su hija lucía con orgullo sus sobacos sin depilar.

La polémica llega justo después de que otro conocido presentador de televisión, el francés Yann Moix, indignase a medio mundo al declararse "incapaz de amar a una mujer de 50 años" porque las encuentra "demasiado viejas".