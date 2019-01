Polémica en las redes con el cocinero Pepe Solla tras posicionarse contra Vox

El chef Pepe Solla ha recibido insultos y amenazas en los últimos días en las redes sociales tras colgar un cartel en Instagram en el que proclamaba su restaurante como "espacio libre de violencia de género... y de Vox".

El cocinero de Poio, que tiene una estrella Michelín, incluso se dirigió a la página Tripadvisor para pedir que se eliminen algunos comentarios de gente de ultraderecha que ponen en duda su profesionalidad.

"Parece que solo sirven comida a personas de una ideología política según su dueño. Por tanto, veo este restaurante poco democrático y eso no me parece bien. No volveré a ir a este sitio, y no soy de VOX ni mucho menos. Sin embargo, tampoco soy de izquierdas", rezaba uno de los comentarios.

Otro escribía lo siguiente: "Seguramente con los precios populares que hay en este restaurante la mayoría de los clientes seran podemitas, ocupas, perroflautas (seguro que hay un espacio y menú para los canes) o de izquierdas. Grave error Pepe posicionarte en política y menos en contra de la ideología que te da de comer. Hoy has perdido una gran cantidad de clientes"

Solla también recibió muchos mensajes de apoio, como el que sigue: "Viendo la polémica de estos días me he decidido a escribir estas líneas de total apoyo al maestro Solla y su equipo"

Unha aperta grande para @PepeSolla, que nas últimas horas está aguantando insultos e descalificacións en #Instagram e #TripAdvisor por posicionarse contra o discurso machista, xenófobo e homófobo de #Vox. Grandeza dentro e fóra da cociña, Pepe. — Belén López (@belopecera) 5 de xaneiro de 2019

Solla: "Nunca quise polemizar"

En declaraciones a Efe, el chef pontevedrés asegura que "nunca quise polemizar" sobre esta cuestión porque "no es mi estilo", pero defiende que quería mostrar una posición "muy clara" en contra de la violencia machista y que debía denunciar "ciertas cosas que están pasando".



El cocinero entiende que, además de cocinero, "soy un ciudadano que vive en sociedad", por lo que "igual que tengo derecho a votar también lo tengo para expresar mi opinión". En el caso de la violencia machista, Solla subraya que aceptar las tesis de VOX supondría "dar un paso atrás" y acabar con acuerdos "consensuados por todos", por lo que avanza que seguirá posicionándose en contra de la violencia de género y de todos aquellos que "tratan de echar por tierra" leyes que son "básicas" para la convivencia.



Pepe Solla añade que a pesar de las descalificaciones "no me arrepiento" y afirma que "soy consciente de lo que dije y de lo que hice", por lo que "asumo las consecuencias" que pueda tener para su restaurante que, en todo caso, entiende que "no serán muchas". "Cada uno es libre de entrar en el bar que quieran o de ir al espectáculo musical que deseen", explica Solla, que asegura que las muestras de apoyo que ha recibido "son muchas más" que los comentarios negativos.



Desde Tripadvisor, una plataforma que recoge opiniones sobre servicios del sector turístico y hotelero de todo el mundo, le han trasladado al chef gallego que retirarán las críticas publicadas porque "no tienen nada que ver" con su actividad profesional.