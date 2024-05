Polas Bravas en Chantada, caballos en Friol y Los Panchos y Mocedades en Vigo

VIERNES

In Vino Veritas

17.00 ▶ Empieza In Vino Veritas con la proyección del documental A Ribeira Sacra e o neno da ponte en O Vello Cárcere. 20.00 ▶ Cata de vinos Un paseo por Galicia. Atrio de la catedral. Lugo

Cuentacuentos

19.00 ▶ Este viernes cuentacuentos O Trocatintas, a cargo de Editorial Bululú, en la librería Biblos. Lugo

Arte

20.00 ▶ Cris Balboa presenta, con acceso libre, una exposición abierta de su trabajo en proceso, que tendrá tamén lugar en O Vello Cércere. Lugo

Inauguración

20.00. ▶ Miguel Lubiáns inaugura exposición en la galería Nova Rúa. Lugo

Música clásica

20.30 ▶ Bajo la batuta de Sebastian Zinca, director asistente de la Real Filharmonía de Galicia, Herdanza africana incluye obras de Hanna Kendall, Missy Mazzoli y Florence Price. El concierto será en el Auditorio de Galicia. Santiago

Polas Bravas

22.00 ▶ Actuación de As Blas Femias. 23.00 ▶ Monólogo de Diana Sieira y actuación de Beti de la Church. Chantada

Disco

21.00 ▶ La compositora y cantante catalana Silvia Pérez Cruz presentará su último trabajo, Toda la vida, un día, en el teatro Colón. A Coruña

Música

21.00 ▶ El teatro Afundación acoge el espectáculo Entreterras, el nuevo proyecto de SonDeSeu. Vigo

Monólogos

21.00 ▶ Miguel Lago llega con Lago Comedy Club al auditorio Afundación. Pontevedra

Rock

22.30 ▶ El grupo de rock alemán Sweet Electric ofrece un concierto en la sala Jagger. Lugo

Concierto

23.30h. ▶ Actuación de Razkin en el pub Gatos Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden conseguirse anticipadas en Ticket and Roll. Melide

SÁBADO

Romería

11.00 ▶ La VIII Romaxe Artesá da Chaira se celebra en el área recreativa da Veiga. Muras

Vinos

11.30 ▶ Arranca en el atrio de la catedral In Vino Veritas, que tiene como primera cita un concurso de cata 13.00 ▶ Abre la zona gastronómica, con Cociñeiros Lugo y cata de aguardientes. 14.00 ▶ Sesión vermú 18.00 ▶ Música y, posteriormente, nuevas catas y showcooking. Lugo

Infantil

12.00 y 17.00. ▶ Representación del musical La Vaca Lola y sus amigos en el Gustavo Freire. Lugo

Feminismo

12.00 ▶ Presentación del Calendario coeducativo. Tempo de mulleres. Mulleres no tempo 2024 en el mercado de Quiroga Ballesteros. Correrá a cargo de la periodista Marta Veiga y Teresa Táboas. Lugo

Polas Bravas

12.00 ▶ Representación de la obra 'A vida tola de Pajarito'. 13.30 ▶ Actuación del Coro de Veciñas Bravas. 20.00 ▶ Concierto de Bandidas. 21.45 ▶ Actuación de Caamaño&Ameixeiras. A continuación se subirá al escenario O Rabelo e Nenaza. Chantada

Festival

13.45 ▶ El Festival Entrepontes arranca con sesión vermú a cargo de The Teta's Van, actividades familiares y fiesta holi. 20.30 ▶ Actuaciones de Berta Franklin, Catalina Grande Piñón Pequeño, Lontreira, Tecor Societário y Marqués de Vilapodre DJ en el Campo da Feira. Rábade

Bandas

18.00▶ Celebración del XXX Festival de Bandas de Música de Galicia con las actuaciones de la Unión Musical de Ponteledesma, la Banda de Música Cultural de Salceda de Caselas y la Artística de Merza. Vila de Cruces

Feira de San Isidro

19.30 ▶ Degustación de un becerro 'ao espeto' en los alrededores de la Praza da Milagrosa. Lugo

Historia oral

20.00 ▶ El Escenario Hipócrita acoge una sesión de historias contadas por Campa. Lugo

Semana do Corpus

20.30 ▶ Actuación de Notos Quartet, con la interpretación de obras de Mozart, Dessner y Brahms. Lugo

Rock

22.30 ▶ Concierto de The Limboos en la sala Jagger dentro de su gira Off The Loop Tour. Lugo

Concierto

23.30h. ▶ El grupo Soylent Green Project ofrece un concierto en el pub Gatos. Entradas a 5 euros. Melide

DOMINGO

Equinos

8.30 ▶ Arranca en el mercado municipal la Feira do Cabalo. 09.30 ▶Concursos mofológicos. 18.30 ▶ Carreras de trote. 19.00 ▶ Celebración de una yincana. Friol

Empanada

10.00 ▶ Feira da Empanada en la Praza do Concello. As Nogais

Gastronomía

11.00 ▶ La Festa do Galo de Curral abre con Víctor Fábregas de pregonero. 18.00 ▶ Verbena con Los Satélites. Vila de Cruces

Concierto

17.00 ▶ Dani Pardo da un concierto en el centro sociocultural. O Corgo

Teatro

18.30 ▶ Teatro sin Papeles representa en el Gustavo Freire Aquí nunca pasa nada, una obra sobre el caso Carioca. Lugo

Clásicos musicales

20.00 ▶ El Auditorio Mar de Vigo recibe a Mocedades y Los Panchos. Vigo