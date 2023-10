¿Podrían caber en Lugo todos los habitantes del planeta?

Si toda la humanidad decidiera reunirse en un punto y cada persona ocupase un m2 podría caber en la provincia de Lugo. Así lo ha afirmado el usuario de X –antes Twitter– @caropericolo, que ha lanzado esta teoría basándose en la superficie de la provincia (9.856 km²) y el número de habitantes del planeta Tierra: 8.000.000.000 millones de personas.

🌍🗒️ Vouvos dar un dato espectacular:



Se toda a humanidade decidira reunirse nun punto. E cada un de nós ocupara un metro cadrado, é dicir, estivésemos todos ombreiro con ombreiro... Colleríamos na provincia de Lugo.



Todos os habitantes do planeta. Incrible, eh. pic.twitter.com/FYIIurBFPv — Perico Balado (@caropericolo) October 29, 2023

En las respuestas a su post no ha faltado el humor. Algunos le han advertido que "non deas ideas", mientras que otros han bromeado con que "non hai polbo para todos" o con que "no hay tren ni carreteras para que vengan".