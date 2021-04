Plan de choque en RTVE: adiós al programa de Cintora y a "todo lo que sea show"

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este jueves un "plan de choque" para recuperar audiencia y la publicación de una auditoría externa sobre la situación económico-financiera próximamente.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su primera comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios.

En relación con las audiencias, el presidente de RTVE ha afirmado que "se cae muy pronto y se levanta muy lento" y ha destacado que TVE es "la televisión más consultada continuamente por todos los españoles". "No hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Esto explica también la inquietud de todos los grupos políticos por la información de RTVE", ha recalcado.

Pérez Tornero cree que la Corporación no tardará dos años en repuntar las audiencias. "Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia", ha declarado al ser preguntado por el PP, que cree que la caída es consecuencia de "un marcado sesgo ideológico". Además, el presidente de RTVE ha indicado que "la crisis de credibilidad es multifactorial" y la van a resolver "de un modo global".

"Naturalmente que estaremos encantados de explicar con toda claridad y con toda transparencia la situación económica"

También desde el Grupo Parlamentario Popular han interpelado sobre el presupuesto que va a administrar en 2021 la Corporación RTVE y han anunciado la presentación de una proposición no de ley exigiendo una auditoría externa "para conocer de primera mano cuál es la salud de los recursos financieros-económicos" que tiene la Corporación y que "toda la Dirección pueda cumplir con los objetivos", así como la petición de una comparecencia monográfica sobre la cuestión.

"Naturalmente que estaremos encantados de explicar con toda claridad y con toda transparencia la situación económica. La auditoría externa que usted demanda está en marcha y la vamos tener en muy pocos días", ha contestado Pérez Tornero, que ha precisado que es un estudio del ejercicio 2020 y que pedirá otra más relativa al primer trimestre de 2021.

En este punto, el máximo responsable de la Corporación pública ha manifestado que está en las manos del Parlamento que en 2022 la empresa pueda conseguir un presupuesto "que habrá de ser forzosamente austero, responsable con la economía y la situación del país, pero que tendrá que ser correspondiente a la exigencia" del mandato-marco que elaboren las Cortes.

En otro punto, la portavoz del PP, Macarena Montesinos, ha preguntado sobre el "ritmo" al que considera que debe producirse el cambio en RTVE, a lo que el presidente ha zanjado "sin prisa, pero sin pausa". Ante esta respuesta, la 'popular' le ha replicado que "más bien, con prisa y sin pausa" porque "la lista de errores no ha dejado de engordar en el último mes".

Pérez Tornero ha asegurado que el infoentretenimiento (mezcla de información y entretenimiento) "no" tendrá continuidad en TVE

En el turno de réplica, Pérez Tornero ha asegurado que se tratará de conseguir una nueva gobernanza y un tiempo de "apertura y discusión" sobre el nuevo mandato-marco, y el contrato-programa. "Probablemente, a todos nos ha acelerado la situación de campaña electoral", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que cree que, pasada esta, se construirá "un inicio de cambio muy rotundo".

Ha asegurado que "el ritmo del cambio está trazado" y ha dicho que su reto será convertir a RTVE "en la plaza pública donde quepan todos los españoles" y se ha comprometido ante sus señorías "a que todos se sientan orgullosos de RTVE".

Pérez Tornero ha asegurado que el infoentretenimiento (mezcla de información y entretenimiento) "no" tendrá continuidad en TVE y ha subrayado que los programas informativos "son responsabilidad editorial de TVE". "El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos", ha manifestado.

Uno de los programas que se verá afectado es Las cosas claras, de Jesús Cintora. Un espacio que ha arrastrado polémica desde su comienzo.

"RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea. Cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos"

"La ley dice que la información es responsabilidad interna de RTVE. Les aseguro mi compromiso con esa responsabilidad interna. Seguiremos el informe de la CNMC sobre esa idea. Es un sentir general de todos los profesionales de la casa que el periodismo de calidad vale la pena y el periodismo banal no vale la pena y menos en la televisión pública", ha defendido.

CONTENIDO NO LINEAL. En su comparecencia ordinaria ante el Parlamento, ha explicado que RTVE va a dar un gran paso de inmediato en el contenido no lineal. "RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea. Cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos, un cambio que es incluso difícil de imaginar. RTVE va a transformarse a tiempo y va a ser líder en contenido no lineal en colaboración con importantes alianzas internacionales", ha señalado.

"En RTVE podemos ser el caudal digital de España en estos contenidos, podcast, textos, interactivos... sumaremos un nuevo consumo para toda la ciudadanía. Transformación, España rural, lo local, la diversidad cultural, la formación profesional, la sostenibilidad... personalizaremos nuestra oferta y se responderá a otras las demandas individuales y colectivas y a la presencia de nuestro país en el mundo", ha explicado

JUEGOS OLÍMPICOS. También se ha referido a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este sentido, ha explicado que el acuerdo con Discovery, de 47,5 millones de euros permitirá emitir en RTVE 400 horas sin restricciones de todas las disciplinas deportivas. Se podrán ver en directo la Ceremonia de Inauguración del 23 de julio, la de Clausura el 8 de agosto y todos los deportes con participación española, además de los deportes 'clásicos' de los Juegos Olímpicos.

Finalmente, la Comisión Mixta ha procedido a la designación de ponentes para la Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE.