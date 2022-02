Piden la cancelación de 'Viva la vida' tras la entrevista al asesino de Sandra Palo

Los espectadores de Viva la vida cargaron duramente contra el programa después de que el pasado sábado, 19 de febrero, el programa de Telecinco emitiese una entrevista exclusiva con Ramón Santiago, uno de los asesinos confesos de Sandra Palo. Además, la madre de la joven asesinada se encontraba presente en el plató.

Sandra Palo tenía 22 años cuando el 17 de mayo de 2003 fue violada, golpeada y quemada por un grupo de cuatro hombres, tres de los cuáles eran menores de edad.

Ramón Santiago, que ahora tiene 34 años y es rapero, pidió "perdón" durante la emisión del programa: "Por supuesto que me arrepiento... Es una cosa que jamás se me va a olvidar, es para toda la vida. Era un niño de 15 años que estaba por ahí, por la calle, drogándose todo el día... Era una locura, no era ni persona, de verdad. Yo creo que era como un animal o peor todavía", aseguró.

La madre de Sandra escuchó entre lágrimas las declaraciones del asesino de su hija. "Me da igual si él puede o no vivir u olvidar lo que pasó. Me da igual que ahora sea padre. Él nunca va a poder ponerse en mi lugar ni en el de mi marido o mis hijos, él nunca va a saber lo que es realmente el dolor".

CRÍTICAS. Los seguidores del programa pronto cargaron contra Viva la vida, tachando de "cruel", "morboso" o "violento" lo sucedido en el plató.

Además, pidieron que la cancelación del mismo, al recordar un suceso parecido cuando La Noria entrevistó a la madre del Cuco, uno de los asesinos de Marta del Castillo, tras lo cual el programa se hundió y dejó de emitirse.

