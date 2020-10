Los perros, la PCR más rápida: detectan el covid en segundos y días antes de que surjan síntomas

El mejor amigo del hombre, capaz de captar con adiestramiento algunos tipos de cáncer, parkinson y malaria, se ha convertido también en una herramienta más para combatir la pandemia de coronavirus. Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia o México ya han empezado a entrenar a los canes para que puedan detectar a las personas que hayan contraído la covid-19 a través de su olfato. De hecho, ya se ha puesto en marcha un proyecto piloto en el aeropuerto de Helsinki con distintas razas, que rastrearán a los viajeros en los controles como ya hacen para detectar tráfico de drogas.

En apenas diez segundos, los animales son capaces de olisquear el virus, con lo que su eficacia parece mayor que la de cualquier PCR, cuyos resultados suelen tardar unas 24 horas, o al menos más rápida. Los pasajeros que hagan saltar las alarmas de los perros serán sometidos a un test para ratificar que, efectivamente, tienen el covid-19. Se cree que son capaces de detectar el coronavirus en humanos cinco días antes de que desarrollen síntomas.

También el Gobierno británico ha financiado ensayos con labradores y cockers para controlar el coronavirus en el Reino Unido, desde el convencimiento de que "tienen el potencial de ayudar a detectar rápido (la enfermedad) en la gente, algo que pude ser vital en el futuro". Se estima que cada perro podrá hacer un reconocimiento a unas 250 personas por hora, de ahí su utilidad para que puedan ser empleados en los aeropuertos.

Los animales son adiestrados mediante la estrategia de recompensa y omisión

La BBC recoge a varios de los expertos en el mundo que están trabajando en proyectos vinculados a los perros como elemento de detección del covid, como Susan Hazel, veterinaria de la Universidad de Adelaida, en Australia, que explica que los perros huelen muestras de sudor de las personas. O Fernando Madrones, veterinario de la Universidad Católica de Chile, que aclara que "no es que el virus tenga un olor particular, sino que la reacción que tiene una persona frente a la infección" es lo que detectan los canes. Los animales son adiestrados mediante la estrategia de recompensa y omisión.

NARIZ. Por otro lado, y partiendo de la premisa de que los pacientes con el virus exhalan un olor característico que solo un animal con el sentido del olfato muy desarrollado puede detectar, ya hay investigadores que han pensado en desarrollar una especie de nariz electrónica, tan potente como la de un can, capaz de detectar ese olor. Es lo que se propusieron los responsables del grupo 'Chemical and Environmental Engineering Group' de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. "La idea no es tan descabellada, ya que algunos estudios preliminares han demostrado que algunos perros han sido capaces de detectar algún tipo de olor distintivo", señalaba en abril a Efe el catedrático de Ingeniería Química Rafael García, uno de los impulsores de la idea.

"El aliento que exhalamos contiene miles de compuestos orgánicos volátiles, y si fuéramos capaces de encontrar diferencias en esos compuestos entre personas sanas y personas contagiadas, podríamos establecer unos biomarcadores de la infección vírica, que permitiría un diagnóstico rápido de la enfermedad", explicó.