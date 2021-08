"Los peores momentos de la Policía son cuando los políticos nos multan"

INSPECTOR DEL CUERPO Nacional de Policía y alférez (RH) de Infantería de Marina, el coruñés José Eugenio Fernández Barallobre también escribe libros. En este caso, presenta ‘Historia de la Policía Nacional’, en el que narra lo sucedido en el Cuerpo desde su fundación hasta la actualidad.

¿Qué se va a encontrar el lector en su nuevo libro?

La evolución histórica de la Policía española prácticamente desde su fundación hasta nuestros días.

¿Por qué decidió ser policía?

Lo hice en el 1977, aunque en aquel momento había circunstancias que me impedían poder opositar como haber hecho la mili y, en cuanto tuve la oportunidad, me presenté y aprobé. Curiosamente, la primera promoción en la que entra la mujer en el Cuerpo es a la que yo pertenezco.

¿De dónde viene su vocación de escribir libros?

Desde siempre me ha gustado escribir y ya en mi época escolar era bueno en redacción. Años después, me empezó a interesar mucho la historia de la Policía, concretamente la parte del cuerpo uniformado de la época del rey Alfonso XIII, lo que se llamaba el Cuerpo de Seguridad y, a partir de ahí, empecé a investigar y publiqué algo sobre ese asunto. Posteriormente, escribí sobre infantería marina, colaboré con la revista de la Policía, creé un blog y ya me propusieron escribir el libro.

¿Cómo vivió el 23-F?

Yo estaba en ese momento haciendo la mili y me fui a presentar a la autoridad militar porque estaba de permiso, pero me dijeron que no hacía falta y me volví adonde estaba trabajando.

¿Qué es lo peor de su oficio?

No hay nada malo en mi trabajo, ni siquiera tener que dedicar muchas horas o trabajar en Nochebuena. Quizás alguna cosa que tuve que ver por ahí de delincuencia común que resulta desagradable, pero que es parte de mi trabajo. Por ejemplo, si tenemos que ir a una casa donde sabemos que hay una persona que lleva tres meses fallecida no es un plato de gusto, pero hay que ir.

¿Y lo mejor de su trabajo?

Los policías, sin ningún género de dudas. Amén de eso, el servicio que se le está prestando a España y a la sociedad.

¿Cree que la sociedad es lo suficientemente empática con el cuerpo de Policía?

De acuerdo con las encuestas, la Policía es una de las instituciones más valoradas de la sociedad española, consecuencia esa empatía existe. Probablemente, lo que no hay es conocimiento porque nos hemos llamado de muchas maneras distintas, vestido de muchas formas y colores diferentes y eso ha servido para que muchas personas no establezcan relación.

¿El peor momento de la Policía a lo largo de su historia?

Los peores momentos son siempre cuando los políticos de turno nos tratan de echar la culpa de cosas que han pasado como cuando mataron a Canalejas o a Eduardo Dato, cuando simplemente no disponíamos de los medios porque no nos los dieron, ya que, si no los tenemos, malamente podemos ejercer nuestras funciones.

¿Y el mejor?

Uno muy bueno fue cuando tuvimos que atender los dispositivos extraordinarios. Participé en alguno de ellos con motivo de la Conferencia de Paz en Oriente Medio, por ejemplo, en el año 1991, que fue cuando realmente se nos puso a prueba porque el terrorismo estaba presente. Luego, yo estuve también en los Juegos Olímpicos que fue un reto extraordinario y la cerramos sin ningún incidente.

¿Puede contar alguna anécdota?

Por referirme una sola, estuve presente en aquel famoso partido que jugaron el Celta y el Sevilla. Díaz Vega expulsó a cuatro jugadores del conjunto celeste y no lo hizo con un quinto porque sino tenía que dar el partido por terminado. Aquel día estaba previsto que al acabar el encuentro se permitiese a la gente de las gradas bajar al campo para hacerse una foto para el Guinness. El caso es que yo estaba de jefe de servicio y les advertí de que eso en el supuesto caso de que la cosa fuera bien y siempre y cuando se hubiesen retirado los equipos y el árbitro. Sin embargo, con la que se organizó durante el encuentro les pedí que no se abriese el campo, pero lo hicieron y aún estaba el árbitro en el terreno de juego y, al final, lo sacamos sin que sufriese nada.