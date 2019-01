Peinados para ellos

EL COMIENZO DE UN nuevo año es una excelente época para introducir cambios en nuestra vida. Poner en marcha una dieta, estrenar una nueva rutina de ejercicios, renovar el armario aprovechando las rebajas de enero... ¿Y por qué no un cambio de look?

El 2019 ha traído nuevas tendencias capilares para chicos que ya se han dejado ver en las alfombras rojas y que están llegando a las calles. Así que coge papel y bolígrafo, ¡y toma nota antes de pasar por el barbero!

EL PASADO SIEMPRE VUELVE. Ya sea para bien o para mal, las tendencias de años anteriores acaban regresando. En el caso de las tendencias capilares masculinas, la que ha vuelto con fuerza es la ya bautizada como 'chalamet', el honor al actor de Call me by your name Timothée Chalamet, que lo ha rescatado de los años 90. Consiste en un peinado algo largo, ondulado y con mucho movimiento, pero evitando la sensación de desaliñado.

Existen ciertas variantes, como recortarlo más por los lados y dejar la parte superior más larga, pero la dinámica es básicamente la misma.

CORTES A EVITAR. Puedes despedirte de los cortes que tanto proliferaban en el 2018, como los ya famosos degradados, los enormes tupés y los rapados, que necesitaban un mantenimiento constante para mantener a raya esos looks tan estructurados. El 2019 ha llegado con un estilo más natural y desenfadado, pero a la vez sofisticado, con el que acertarán 'millennials' y mayores.