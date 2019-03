Paulina se 'carga' a los gallegos de 'La Voz'

Para muchos sorprendió y pareció injusta la decisión que Paulina Rubio tomó para 'cargarse' a Andrés Balado, el informático coruñés de 47 años al que también se le conoce como el Bruce Springsteen gallego, del programa de La Voz.

Balado se enfrentó en un duelo al tenor Ángel Cortés, en el que ambos interpretaron a dúo el clásico de Joe Cocker You are so beautiful. A pesar de ser uno de los favoritos para ganar el concurso, salió mal parado de la actuación.

La intérprete mexicana justificó su decisión explicando que cuando decide "con la cabeza" suele equivocarse, por lo que decidió decantarse por la vía irracional y y dar rienda suelta a sus instintos, algo que, según ella, le ha dado buenos resultados en el pasado.

En la última edición del programa Paulina tampoco dictaminó favorablemente para para el dúo de Ángel Mosquera y Leonardo Mera, ambos también gallegos que ensayan vía Skype, que fueron eliminados en el duelo frente a Marlo. En esta ocasión la canción a interpretar fue Writing's on the Wall, de Sam Smith.