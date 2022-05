Una pareja mexicana se casa en una boda de temática nazi por adorar su ideología

Fernando y Josefina son los novios del momento. Su boda de temática nazi, celebrada el mismo día que la de Adolf Hitler y Eva Braun está dando la vuelta al mundo, incrédulo ante semejante festejo.

Y es que, según informa el medio Milenio, Fernando es un entusiasta de la ideología nazi. Por ello, la pareja ha escogido el 29 de abril, 77 años después de que Hitler y Braun se unieran en un matrimonio que apenas duró unas horas, ya que al día siguiente se suicidaron.

No obstante, esto no parece haber sido considerado un mal augurio. En esta ocasión los novios ya no se encuentran en sus oscuras últimas horas en un bunker de Berlín, sino que han podido disfrutar de un día de sol y fiesta, rodeados de los suyos, en el estado mexicano de Tlaxcala.

🇲🇽 🇩🇪 Mexicanos nazi hacen un homenaje a Hitler en su boda. El medio local Milenio realizó un reportaje en el que documentó el casamiento de una pareja que convirtió el nacionalsocialismo en una forma de vida.



El novio vistió para la ocasión un uniforme de gala de las SS y posó acompañado con otros invitados que también vistieron uniformes nazis y que pertenecen al mismo club de recreación histórica centrado en exaltar las bondades del Tercer Reich.

Fernando lamenta, en declaraciones a Milenio, la intolerancia de la gente ante la ideología nazi, algo de lo que culpa en parte a Hollywood y la propaganda del lado vencedor, quien considera que ha demonizado al bando alemán.

Destaca de su adorado Hitler algunos rasgos y logros, como que era vegetariano, que "sacó a su país de la pobreza extrema o que recuperó territorios perdidos durante la Gran Guerra. Además defiende que no era racista y que se aceró a saludar a Jess Owens en los Juegos Olímpicos disputados en Berlín en 1936.

Además sostiene que la doctrina del nacionalsocialismo le ha permitido llevar una vida ordenada y alejada de conductas nocivas como el consumo de alcohol.