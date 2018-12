Un padre crea una web para probar que los Reyes Magos existen

Un padre, de profesión periodista, ha creado una web que aporta claves y pruebas sobre los Reyes Magos para justificar su existencia después de que su hija le contara hace un año que una profesora del colegio madrileño en el que estudia le había dicho que detrás de esa creencia estaban los padres. Todo comenzó el año pasado cuando su hija de 10 años le comentó que una profesora le dijo que eran los padres los que hacían posible ese milagro. Gabriel Cruz, que así se llama el padre, le negó tal extremo.

Pero su hija insistió y le pidió consultar en Google para cerciorarse de las palabras de su progenitor. "Ahí es cuando me lleve un chasco. Al poco de escribir en el buscador: los reyes magos existen, las primeras entradas que aparecen se refieren a Cómo decirle a los niños que los Reyes Magos no existen y titulares de ese tipo", ha explicado. "Inmediatamente cerré el ordenador sin que mi hija tuviese tiempo de ver nada. Le dije que se acaba de romper la computadora. Esa misma noche, a contrarreloj y a escondidas me puse a diseñar, sin tener ni idea de cómo se hacía, una web", señala el padre. Al día siguiente le mostró a su pequeña la página que ya más convencida volvió a recuperar la ilusión por ese momento tan especial.

ILUSIÓN PERDIDA. Este periodista considera que las tabletas y smartphone en manos sólo de un niño están acabando de "un plumazo y en soledad con la mayor ilusión que se tiene cuando es pequeño": la llegada de los Reyes Magos.

De hecho, hace un año, se puso en contacto con Google España para expresarles lo triste que era que la totalidad de entradas de su buscador cuando se preguntaba por la existencia de los Reyes Magos eran negando su existencia. "Cualquier otra noticia por muy falsa y peligrosa que sea desde las que apoyan las pseudoterapias y que vacunar es malo hasta las más disparatadas como las que aseguran que los extraterrestres viven entre nosotros gozan de mayor prioridad y credibilidad en las búsquedas de Google", señala el periodista acostumbrado a lidiar con las fake news.

Por eso empezó la recopilación de pruebas de la existencia de los Reyes Magos para demostrar que precisamente la "noticia falsa" es dudar de ellos. De este modo, www.losreyesmagosexisten.com trata de contrarrestar la información en contra de su existencia.

De hecho, en su web incluye reportajes de cómo se realiza la distribución de los regalos, información sobre su historia y noticias documentadas con entrevistas a agentes de la Policía Nacional sobre cómo protegen la seguridad para que ese día no haya incidencias durante el reparto de juguetes. "También en honor a la verdad se desmontan varios mitos. Por ejemplo, el del reparto en camellos. Por lo que he podido averiguar estos animales se usan sólo en los desfiles de gala o en entregas especiales. La distribución nocturna, la real, la realizan una infinidad de pajes, con una tecnología logística que ya quisieran las multinacionales de venta por internet", explica.

"También descubrimos como Sus Majestades saben hoy en día como se han portado los niños gracias al big data, etc.", afirma el creador de esta web.

DATOS HISTÓRICOS. A su vez, en la web revela datos históricos poco conocidos que todo el mundo puede comprobar fácilmente y que respaldan la tradición de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

La más destacada es el mapa de Juan de la Cosa, del año 1500, el primero del mundo en el que se representa el continente americano. Este mapa se conserva en el Museo Naval de Madrid y en su parte oriental se puede distinguir la figura de los tres Reyes Magos.

Así, poco a poco va sumando pruebas y explicaciones que les vendrá muy bien a muchos padres para justificar la existencia real de los Reyes Magos de Oriente.