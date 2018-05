Si el actor y director Paco León celebraba hace escasos días el millón de espectadores de La Tribu, la película que protagoniza junto a Carmen Machi, este miércoles también ha vuelto festejar la misma cifra, en este caso traducida en número de seguidores de su Instagram.

Con la versión en castellano de Let it go de Frozen, León ha vuelto a despojarse de tabús para correr desnudo al aire libre. Un acto, muy aplaudido por sus fanas, con el que reivindica la libertad de expresión y de creación.

"Esta es mi manera de celebrarlo con vosotros. Me hago un llamamiento a mí mismo para seguir siendo libre en las redes. Al menos intentarlo digan lo que digan. Tenemos más libertad de la que usamos y no ha sido fácil conseguirla", escribía junto al vídeo subido a su Instagram.

León se mostró tajante a la hora de defender la libre creación de los artistas: "Sé que toda persona pública y todo artista que llega a mucha gente tiene una responsabilidad social pero también tiene que tener el derecho de crear en libertad".

Los desnudos del cineasta ya son recurrentes en las redes y es que como, él aseguró en varias ocasiones, es una forma de reafirmar la confianza en sí mismo tras pasar media vida acomplejado.

POLÉMICA. A principios de mes Paco León era criticado por una parte de la comunidad transexual por interpretar a una abogada trans en la serie La Casa de las Flores al considerar que dicho papel debería ser interpretado por una persona transexual. León salió este miércoles al paso de los comentarios, y aunque parte los puede entender, ha defendido que él lo hizo "lo mejor que he podido, ha sido un papel muy complicado", como recoge Fórmula TV.