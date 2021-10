Pablo Iglesias niega ser un ligón y un adúltero: "Soy un monje de clausura"

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno español y cofundador de Podemos, ha concedido una entrevista a La Pizarra. En ella, además de tratar temas de actualidad también se ha acercado al ámbito personal.

El investigador universitario ha negado que sea "un ligón" y un adúltero, mito que atribuye a la ultraderecha. "A mí siempre me ha atribuido la ultraderecha ser como muy ligón y para mis adentros era: ¡Pero si soy un monje de clausura! ¡Qué enorme injusticia!".

"Con la cantidad de golfos que hay por ahí... que yo conozco con nombres y apellidos, en mi partido y en otros partidos, y que a mí, que el sexto mandamiento (no cometerás adulterio) lo cumplo a rajatabla, que se haya construido ese mito siempre me ha hecho mucha gracia", ha agregado.

Iglesias también ha hablado sobre sus hijos y el asunto del sueño. "Ahora duermo lo que me dejan dormir mis hijos (dos de tres años y una de dos)", ha dicho, "pero imaginar una noche en la que no estoy abrazado a uno de ellos se me hace cuesta arriba".

El exlíder de Podemos ha recordado al respecto los malos momentos de insomnio que pasó mientras estaba metido en el mundo de la política debido a la "presión".

SALIDA DE LA POLÍTICA. No todo en la conversación fueron aspectos personales, Iglesias también relató los motivos que le alejaron de la política. "Un revolucionario tiene que saber dónde debe estar. En qué lugar es más útil", afirmó.

Ver más: Pablo Iglesias se corta la coleta

Ha profundizado indicando que, "después de haber conseguido cosas importantes", se había convertido ya en un "un chivo expiatorio" construido por la derecha "que contribuía a despertar lo peor de las bajas pasiones" y "tenía influencia en el comportamiento electoral de la derecha y ultraderecha".

"Me gusta mucho más dedicarme al periodismo crítico a ser investigador en la universidad o a conspirar aquí contigo que a la responsabilidad institucional que es enormemente sacrificada", aseguró.