O outono abre a porta

Chega o outono, época de cambio que non gusta a todos por igual. Custa sacudir as areas do verán e, se houbo vacacións, volver á rutina require unha alta dose de boa disposición.

Pero non hai mal que por ben non veña e o outono tende pontes cara escenarios amables de cor ocre e sentir sosegado. Cinco lucenses explican como encaran este tempo de mudanza e as súas estratexias para aproveitar o inevitable avance do ciclo natural.

Enrique Rozas ordena o seu tempo libre

Enrique Rozas. XESÚS PONTE

Está estreando a xubilación e acaba de renunciar aos seus compromisos políticos. Enrique Rozas estase afacendo a ter tempo para si. "Yo me voy a liar igual", asegura, pero de momento estase adaptando á idea de poder facer o que lle dea a gana.

Di que acaba de gozar "del primer verano tranquilo de mi vida, con unas vacaciones relajadas", sen compromisos laborais nin políticos. A chegada do outono non lle afecta especialmente no ánimo, pero confesa que "me fastidia el cambio de hora, que se haga de noche tan temprano y amanezca tarde. A mí me gusta la luz, eso es lo único que me afecta porque si pudiera elegir querría las 24 horas de sol".

Falta lle van facer para encaixar na súa axenda todo o que ten pendente. "Mi plan es recuperar cosas que no hacía cuando trabajaba. He perdido compromisos familiares por atender otras obligaciones, así que ahora intentaré compensar. Además, también se ha jubilado mi mujer, así que podemos disfrutar de nuestro tiempo", explica.

Enrique Rozas afronta o seu primeiro outono sen obrigas e di que é un "cambio radical, voluntario, sin traumas, pero que necesita adaptación porque ahora puedo decir me voy al cine o mañana voy a comer con unos amigos sin necesidad de acomodar cosas en la agenda".

Ángel Rodríguez remata a tempada

Dúo Eclipse. XESÚS PONTE

Quen tamén ve medrar as horas do día no outono é Ángel Rodríguez. Integra xunto coa súa parella, Eva López, o Dúo Eclipse e está desexando que chegue outubro para descansar.

Conta que no verán os músicos non paran, de maio a setembro o traballo está ao 200%, pero en outubro remata a tempada para o Dúo Eclipse. As formacións pequenas pouco paran porque "os magostos xa empezan en novembro e en decembro están as festas do Nadal".

Ángel Rodríguez explica que nestas datas está desexando tranquilidade, pero cústalle rebaixar o ritmo frenético do verán. "Pasas dun estrés tremendo a non ter nada que facer. Tes o sono cambiado e custa durmir. É un cambio brusco e o corpo tarda uns días en adaptarse", comenta.

Explica que o outono non lle afecta animicamente por si mesmo. "Gústanme os días longos do verán, pero cando chegan estas datas tamén apetece o sofá", di. Seguro que o frecuenta bastante nas vindeiras semanas porque non ten pensado marchar de vacacións fóra da casa. "Algúns músicos vanse agora de viaxe. Nós non podemos porque cadra co inicio do curso escolar para os nosos fillos, pero non me importa porque despois de varios meses indo dun lado para outro eu descanso moi ben na casa".

Adela Figueroa valora o cambio natural

Adela Figueroa. SEBAS SENANDE

Tampouco necesita ir lonxe Adela Figueroa para desfrutar do outono ou de calquera outra estación. Non ten reparo en presumir de que "vivimos nun lugar privilexiado, Galiza está no medio do mundo. Todo pasa por diante de nós. Estamos á altura ideal, coa corrente do Golfo que aquece e a corrente fría que fertiliza as rías. Contemplar a marabilla de lugar no que estamos é un espectáculo en calquera época do ano".

E con esta percepción anima a "seguir os ciclos da natureza. Valoro os cambios de estación porque indican o paso do tempo nun país diverso, non monótono. Encántame pasear entre as viñas, que se pintan de ocre e amarelo, e polas carballeiras que se preparan para o descanso". Para as persoas tamén chega "o tempo de descansar e iso vaino indicando a natureza", polo que Adela Figueroa aconsella deixarse levar "pola súa música".

Critica, neste senso, " a urbanización progresiva do territorio de costas á natureza" e pide "unha reflexión para devolver as cidades á simbiose coa natureza, para non perder ese contacto tan necesario para seguir o ritmo do ciclo vital". Calquera detalle conta e pon como exemplo "as flores nos balcóns das casas, que dan alegría, vida".

Héctor López ten afeccións para cada momento

Héctor López. AEP

Tamén é quen de desfrutar de calquera época do ano Héctor López. O cociñeiro do restaurante España sabe aproveitar o mellor de cada estación tanto a nivel personal como profesional.

"Desfruto con actividades de ocio moi diversas e por iso saco partido de cada estación. Gústame moito andar polo campo e nesta época está espectacular. Tamén vou na bici de montaña e coa moto de monte. Agora saír na moto é unha gozada. Tamén me encanta a neve, a primavera e a luz do verán. Estou sempre con ganas de empezar algo", explica.

Este entusiasmo persoal trasládao á cociña. "É bonito ir variando os pratos a medida que van chegando produtos de cada tempada. Cociño segundo o que vai vindo e o outono é das estacións que máis me gustan. Chegan as setas, a caza... e apetece comer pratos con máis consistencia, de culler. Este tempo non só trae bos produtos, senón que cambian os gustos e apetecen os guisos", comenta.

Preparado para desfrutar dentro e fóra da cociña, Héctor López sabe ver as vantaxes de cada estación, a postura máis intelixente ante o inevitable paso do tempo.

Gloria Fuertes agradece regresar á rutina

Gloria Fuertes. XESÚS PONTE

Con ansia de cambio tamén recibe o outono Gloria Fuertes, da librería Lectocosmos. "A esta altura de año me apetece volver a la normalidad, a la rutina, cambiar de ropa y poner un jersey. Me encanta el verano, pero me sienta bien recuperar el ritmo normal", explica.

A nivel profesional si que percibe un gran cambio. "En la librería cambia el tipo de público y lo que demanda. En verano hay más turistas que gente de Lugo y apetece la lectura ágil, fácil. Ahora vuelve la gente de siempre y con ganas de iniciar actividades, de aprovechar el tiempo".

Con esta perspectiva, a librería Lectocosmos está poñendo en marcha os seus clubs de lectura, con propostas diversas para lectores con gustos variados. "Son propuestas trimestrales, para que la gente pruebe. En septiembre llegan los clientes buscando opciones que encajen en sus agendas, para organizar sus horarios, con ganas de participar", afirma.

Porque setembro é mes de comezos, de regresos, de asentamento e de horizontes. A natureza é sabia e non escatima sinais. O resto depende da boa disposición de cadaquén.