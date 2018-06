Oubiña: "Durante mi cautiverio no se ha contado la realidad de cómo soy yo"

El exnarcotraficante Laureano Oubiña ha regresado este viernes al Pazo Baión, la que fue su propiedad intervenida tras su procesamiento, en Vilanova de Arousa, para presentar sus memorias bajo el título Toda la verdad. "Durante todos estos años de mi cautiverio no se ha contado la realidad de cómo verdaderamente soy yo", ha sostenido.

Laureano Oubiña ha explicado que la idea de escribir sus memorias ya la tenía prevista desde el año 1990, pero que ha sido ahora cuando ha dado el paso de publicarlas. Respecto a la elección del lugar escogido para realizar la presentación, ha declarado haber optado por los exteriores del Pazo Baión porque ese lugar le envió 32 años a la cárcel.

"Si yo no me hubiera metido en el pazo a mí no me habría pasado lo que me ha pasado, téngalo por seguro", ha señalado a preguntas de los periodistas. "No vengo a gusto a este lugar, que para mí esta finca está maldita", ha dicho. "Vengo a hacer esto porque lo que a mí me pasó con el pazo fue un robo judicial, mediático y político", añadió.

En este sentido, manifestó su confianza en que los tribunales de España o de fuera de España reconozcan el derecho de sus hijas al 50% de la propiedad del pazo. El narcotraficante ha recordado que su mujer, Esther Lago, falleció en un accidente de tráfico 14 meses antes de ser juzgada. "Mi parte que se la queden para pagar las multas que tengo, de acuerdo. Pero la parte de mi mujer que nunca fue condenada, ¿será de mis hijas, no?", ha apostillado.

NO HAY VENGANZA. Laureano Oubiña ha insistido en que el libro Toda la verdad cuenta sus vivencias, "no la de los demás". Es por ello que no cree que nadie le vaya a demandar por el contenido. Además, ha asegurado que en sus páginas no hay ni un ápice de venganza. "No soy vengativo ni rencoroso", ha señalado. Aún así ha recordado que "todo el mundo tiene derecho de acudir a los juzgados si ve algo demandable".

El exnarcotraficante ha añadido que ya ha llegado un momento en el que en los juzgados lo pasa bien. "Me excita, es mi Viagra", ha llegado a comentar.

DEMANDA A CARMEN AVENDAÑO. Respecto al juicio que se celebrará el miércoles 4 de junio por la demanda que le ha interpuesto a Carmen Avendaño, Laureano Oubiña ha manifestado que acatará "lo que el juez diga", pero que no está dispuesto a aceptar el papel de víctima de la presidenta de Érguete.

"¿Qué tengo que ver yo con el victimismo de ella? Sus hijos murieron víctimas de la heroína. ¿Y alguien ha visto a esa señora en algún juicio en el que se estuviera juzgando a presuntos traficantes de heroína?", se ha preguntado. "Yo no la he visto en ninguno. Le gustaba más venir a los juicios en los que pudiera pillar más", ha abundado.

ARREPENTIMIENTO Y REINSERCIÓN. además, en su comparecencia Laureano Oubiña ha reconicido que se arrepiente de muchas cosas que ha hecho en la vida. "Claro que hay muchas cosas que no volvería a hacer", ha señalado para después apostillar que "¿de qué sirve arrepentirse después de cometer el delito?". "No sirve de nada. Pero está claro que hoy no volvería a hacer muchas cosas que hice hace años", ha abundado.

Oubiña atiende a los medios en la presentación del libro

Mientras, una carcajada ha sido la respuesta cuando se le ha preguntado acerca de si su estancia en la cárcel ha propiciado su reinserción. "¿Reinserción en las cárceles españolas, qué es eso? Ese es un cuento para justificar 90.000 euros por preso y año", ha considerado.

Para Laureano Oubiña la verdadera reinserción social se da en centros como el de la Asociación San Francisco de Asís, en el que ha prestado servicios. "Yo entré ya reinsertado. Yo estaba perfectamente reinsertado antes de entrar en la cárcel", ha sentenciado.

ANTES MUERTO QUE CHIVATO. También Laureano Oubiña ha reconocido que tuvo varias ofertas de la Fiscalía para haber reducido su condena a cambio de delatar a otras personas que participaron con él en operaciones de narcotráfico. Pero "antes muerto que chivato", ha declarado. "No una vez muerto. Si millones de vidas tuviera, millones de muertes antes que chivato", ha concluido.

En esta línea, Oubiña ha reconocido que de todas las personas con las que tuvo relación en su etapa como narcotraficante con el único que se quedaría es con Sito Miñanco. "Yo no sé lo que ha hecho, ni si lo ha hecho, ni me interesa. Amigo mío lo era antes y va a seguir siéndolo toda la vida. Y si yo en algo le pudiera ayudar, le ayudaría porque es una gran persona", ha asegurado.

"GALICIA NO ES SICILIA". Laureano Oubiña se ha manifestado en contra de la equiparación de la Galicia de los años de auge del narcotráfico con Sicilia. Ha recordado que en la Comunidad gallega el narcotráfico estaba en manos de personas que venían del extraperlo y del contrabando de tabaco. "No veníamos de ninguna mafia. En Galicia nunca ha habido mafias ni la violencia que hay en Sicilia. Esa violencia donde sí se produce es en Andalucía. Y no de ahora, sino de toda la vida", ha sostenido.

CONTRA FARIÑA. También se ha manifestado en contra a la imagen que de él se ha trasladado en la serie de televisión Fariña. "No tiene nada que ver ni conmigo ni con lo que pasó en aquellos años en Galicia", ha declarado.

El exnarcotraficante tiene interpuestas varias demandas contra la productora de la serie y ahora está a la espera de lo que dictamine la Justicia. "Aunque yo en los jueces de España no tengo fe ninguna", ha puntualizado. "Espero que pongan a cada uno en su sitio. A mí ya me pusieron. Treinta y dos años", ha recordado.

"UN JUBILADO". Preguntado por cuales cuáles son sus planes de futuro y a qué se va a dedicar, Laureano Oubiña se ha limitado a señalar: "Soy un jubilado más que vive de su pensión como viven otros muchos miles de españoles".

Al respecto, Oubiña ha reconocido que se planeta editar una segunda parte de este libro. "Escrita ya está", ha adelantado. "Pero hasta el 2 de septiembre me debo a los jueces. Ese día cumplo totalmente mi condena y a partir de ahí, a calzón quitado", ha concluido.