Óscar Ferrani, divulgador sexual: "El 60% de los juguetes eróticos los compran mujeres"

Óscar Ferrani es divulgador sexual y coordinador general de producto y servicio en las tiendas Amantis, que en un estudio reciente determinan que la mujer de mediana edad es la mayor consumidora de juguetes eróticos, una compradora exigente e informada.

Han realizado un estudio sobre tendencia de compra de juguetes eróticos. ¿Con qué intención?

El estudio tiene un componente práctico y divulgativo. Pretende suscitar una reflexión sobre la sexualidad informada, sobre el cambio de concepción del mercado erótico. Los resultados del estudio no van a condicionar nuestro catálogo de juguetes eróticos porque la oferta es creciente, la innovación es constante y la ingeniería industrial responde con productos mejorados al incremento de la demanda y de las exigencias de los consumidores.

Un mercado que debe adaptarse a la mujer, a juzgar por los resultados del estudio.

El 60% de los juguetes vendidos en las tiendas Amantis en 2023 fueron comprados por mujeres. El 67% de las compradoras están entre los 40 y los 60 años. Y es más, cuando la compra la realiza una pareja heterosexual es ella quien lleva la iniciativa, el liderazgo en la compra, quien toma la decisión. La mujer es más exigente que el hombre al comprar y más reflexiva. Es una clienta informada que quiere ver el cómo y el por qué de los productos.

El juguete ha dejado de ser un simple sustituto de otra persona.

Sí, hay que dejar de sexualizarlos. Los juguetes no son sustitutos de personas, han evolucionado hacia un diseño más respetuoso. Por ejemplo, nosotros hablamos siempre de dildos, evitamos la palabra consolador porque te consuela mejor una amiga, ver la televisión o leer un libro. Esa palabra solo existe en español, un juguete erótico no te consuela en ningún otro idioma. Es una herramienta íntima que te empodera hacia distintas formas de placer y favorece la salud.

Pero no solo de dildos vive el erotismo.

Las posibilidades son muy amplias. Desde un juego de rol hasta un aroma. Lo importante es entender que hay múltiples herramientas para acceder a la diversión sexual.

Tras el boom de los succionadores, ¿cuál es la última moda?

El auge de los succionadores se ha desinflado porque los modelos iniciales eran poco versátiles al compartir, así que han evolucionado y se han perfeccionado en tecnología y ergonomía. También ha habido evolución y se detecta más demanda de masturbadores de pene, con distintas texturas, ergonomía y arcos de precio muy amplios, desde los más sencillos, muy adecuados para terapia de control eyaculatorio, hasta los más completos, que realizan distintas acciones. Donde también hay mucha innovación es en la oferta de complementos de sensaciones, como vibradores líquidos, que provocan un cosquilleo y desfocalizan la atención en los genitales. También están de moda las velas de masaje, con manteca de karité. Permiten derramar el líquido porque no quema para realizar un masaje íntimo.

Los beneficios para la salud son los grandes desconocidos.

El potencial de los juguetes eróticos más allá del placer y es enorme. La suerte es que los profesionales sanitarios empiezan a insistir en esto. Urólogos, ginecólogos y fisioterapeutas los recomiendan para mejorar múltiples aspectos, como los problemas de incontinencia, de eyaculación, de próstata, de suelo pélvico, de circulación...

Su estudio apunta a mujeres de 40 a 60 años como mayores consumidoras de juguetes. ¿Conocen el motivo?

El estudio no lo determina, pero creo que es principalmente por poder adquisitivo. A los 20 años tienes un juguete y lo usas, pero a los 40, si te puedes comprar más, no te conformas con uno. Tenemos clientas asiduas que vienen a preguntar por las novedades, por si ha llegado algo diferente. Las jóvenes se limitan a una compra aunque la usen más.

La cultura del juego está más generalizada entre los jóvenes que en segmentos de edad avanzados.

Entre los jóvenes está generalizada, pero en segmentos de edad más avanzada también está presente. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que son hombres de 60 a 80 años. La concepción del erotismo ha evolucionado y nos damos más permisos que antes, nos cuidamos por encima de los estereotipos. Antes era desconocido el masaje prostático y sus beneficios para la salud, algunos están cambiando de rol gracias a las herramientas de juego e incluyendo nuevas prácticas que mejoran su relación con el sexo. Una mujer de 70 años me dijo un día en una charla: "Me volví multiorgásmica". Le expliqué que eso no era así, "que ahora se lo permitía, sin haberlo valorado antes".

Los sexshop tradicionales no están orientados al público femenino. ¿Es necesaria una evolución en el sector?

Exacto. En las tiendas de Amantis apostamos por espacios iluminados, con plantas, lugares cómodos y elegantes donde cualquier persona se pueda sentir a gusto. Son espacios respetuosos, que hacen ver a los clientes que no son pervertidos por procurar el placer. Los dependientes son personas formadas que trabajan en un ambiente de boutique. Entre ellos hay sociólogos, psicólogos, terapeutas... quien no tiene titulación universitaria tiene formación artística. Y la oferta erótica es variada, desde literatura hasta productos de higiene íntima, lencería y, por supuesto, juguetes como herramienta para buscar el placer y la salud. Además, estamos comprometidos con la divulgación y tenemos un espacio para exposiciones, talleres, charlas...

¿Tienen tiendas en Galicia?

Tenemos una en A Coruña y también vendemos en nuestra web.