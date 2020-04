La OMS avisa de que las mascarillas de algodón pueden ser una fuente potencial de infección

La Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe sobre el uso racional de equipos de protección individual (Epi) en el que, entre otras consideraciones, avisa de que las mascarillas realizadas con algodón pueden ser una fuente potencial de infección ya que no son resistentes a los fluidos y, por tanto, pueden retener la humedad y contaminarse. Así, ha rechazado el uso de estas mascarillas por parte del personal sanitario porque, además, se desconocen los microorganismos que son capaces de atravesar la barrera de protección que supone el algodón.

Del mismo modo, ha avisado de que no existe evidencia científica que demuestre que las mascarillas realizadas con materiales sintéticos sean efectivas para proteger a los profesionales sanitarios que atienden a enfermos con covid-19.

Por otra parte, el organismo de Naciones Unidas ha recordado que todas las mascarillas, al igual que las batas, guantes o gafas, deben ser esterilizadas antes de ponérselas y que, una vez utilizadas, deberán de ser desechados porque están "potencialmente" contaminados por el nuevo coronavirus.

USO GENERALIZADO. Además, la OMS ha vuelto a rechazar el uso de mascarillas para la población general, ya que, tal y como ha explicado, pueden crear un "falso sentido de seguridad" y evitar la práctica de las medidas que han demostrado ser más efectivas como el lavado de manos y el distanciamiento físico.

En este sentido, el organismo ha recordado que las mascarillas están recomendadas para los profesionales sanitarios, las personas infectadas con el nuevo coronavirus y todas aquellas que estén en contacto estrecho con un paciente con covid-19.

Montero pide "no especular"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido por su parte "no especular" con si se va a recomendar o no el uso de las mascarillas para protegerse frente al nuevo coronavirus y ha asegurado que esta decisión se tomará según la forma en la que evolucione la pandemia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que el Gobierno está trabajando en "diferentes escenarios", tanto sanitarios como técnicos, que se irán ajustando conforme se vaya produciendo la desescalada de la curva de incidencia del coronavirus.



"En los próximos días y semanas tenemos que ver cómo la transmisión del virus se está produciendo y eso es lo que va a decantar el escenario que se va a aplicar y, por tanto, si se va a recomendar o no el uso de las mascarillas entre la población", ha dicho la portavoz del Gobierno.



En este punto, y pese a que hace unos días el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que era muy probable que se recomendara que la población usase mascarillas, Montero ha avisado de que "no es buena la especulación" en las crisis sanitarias y ha asegurado que si se aprueba esta recomendación se informará debidamente a los ciudadanos.