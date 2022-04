Olatz Rodríguez: "Mi familia veía que no comía y no sabía qué hacer"

"Cuando llegué al hospital, incapaz de andar por mi propio pie, y me dijeron que debían ingresarme… entonces supe que aquello se me había ido de las manos", relata Olatz Rodríguez. Claro que se le había ido de las manos. La disciplina del deporte, su elevada autoexigencia y sus inseguridades desencadenaron una anorexia nerviosa que no solo la obligó a retirarse de la competición profesional, sino que puso su vida en peligro.

Era muy pequeña cuando, según explica, se enamoró de la gimnasia rítmica y se entregó a su práctica. Supongo que esa primera toma de contacto fue muy feliz.

Sí, así es. De hecho, la recuerdo como una de las experiencias más bonitas que hasta ahora he tenido la oportunidad de vivir.

¿Sus padres apoyaron que se iniciase en una disciplina tan exigente o sentían algún recelo?

Mis padres nunca fueron partidarios de que mi vida se enfocase hacia un camino que a mí como persona no me hacía bien, sobre todo en el sentido emocional, dado que no era capaz de gestionar ciertas realidades que conlleva el deporte de élite.

Quizás la primera señal fue que no le gustase competir y que tampoco tuviese interés por ganar. ¿Cómo se sentía cuando acudía a los torneos?

En cierto modo, el sentimiento podría describirse como de incomodidad e incomprensión. La incomprensión viene de que nunca he llegado a entender la necesidad de establecer jerarquías en ámbitos tan subjetivos como puede ser la rítmica y su evaluación; y por otro lado malestar, debido a que sentía culpabilidad al subirme al pódium, cuando todas las gimnastas lo merecemos por igual, porque todas hemos trabajado y disfrutado, e incluso cada una de nosotras había lidiado y lo seguía haciendo con nuestras circunstancias personales. Así que pensaba "¿qué hago yo ahí arriba?".

En su libro es muy crítica con uno de los rituales sagrados de la gimnasia rítmica: pesar a todas las niñas antes de la competición. ¿Diría que fue ahí donde se gestó la anorexia?

Sí es cierto que fue un factor muy influyente a la hora de desarrollar ciertos comportamientos propios de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), pero no es tan simple. A mayores existieron otros múltiples factores.

También relata que otro de los desencadenantes fue un atragantamiento, que la hizo verse cerca de la muerte y le despertó un intenso temor a que se repitiese. ¿Qué repercusiones tuvo ese accidente?

Realmente, fueron unos instantes agonizantes, en los que creía que iba a morir (probablemente como resultado de la ansiedad que presentaba). Pero tras dicha experiencia es cierto que comencé a cambiar mi forma de ver el mundo y de ser de manera radical. Mi sensibilidad se multiplicó, a la par que el miedo a vivir.

Mientras su angustia aumentaba, los buenos resultados sobre el tapiz la llevaron hasta el campeonato Europeo e, inconscientemente, a relacionar su nivel de delgadez con su rendimiento. ¿Nadie en su entorno se percató de que había dejado de comer?

Realmente sí se daban cuenta, aún así, no sabían cómo gestionar dicha situación, porque realmente es algo muy complejo. Creo que mis familiares han sido quienes más han sufrido precisamente por esto, porque eran conscientes de lo que ocurría, pero no sabían qué más podían hacer. Y yo tampoco lo sabía. A día de hoy sí poseemos más herramientas, de ahí la ilusión por querer relatar esta historia tratando de proporcionar, en cierto modo, herramientas a quien la desee leer.

Según pasaban los días, su salud se deterioró tanto que tuvieron que ingresarla en el hospital, ¿cómo lo vivió?

Fueron semanas de seguridad y esperanza, pero también de desesperación y cansancio. Pero aprovecho de nuevo para decir que estaré eternamente agradecida al trabajo que se depositó en mi recuperación por parte del personal... ¡gracias!

En Vivir del aire enumera las secuelas físicas que le produjo la enfermedad, ¿aún arrastra alguna?

Sí, hoy en día mi cuerpo aún no ha sido capaz de desarrollarse y todavía estamos esperando a darle la bienvenida a la tan esperada menstruación.

Tuvo que tomar la durísima decisión de abandonar la gimnasia, cuando tenía un futuro prometedor por delante, ¿le costó mucho hacerlo?

Desde luego, además coincidió con una etapa personal realmente extraña, en la que no entendía nada, pero mi mente me pedía a gritos huir de allí.

Con su experiencia personal, y viendo también la de algunas compañeras, ¿qué cree que se podría hacer para evitar los numerosos casos de TCA en deportistas?

Desde mi poquita experiencia de vida he podido darme cuenta de que, la gran mayoría de errores, se cometen como producto de la desinformación, tanto por una parte como por otra, es por ello que considero que poder adquirir información y formación acerca de estas enfermedades puede ser de gran ayuda. Por otra parte, abogo por el abandono de la práctica del control del peso, a no ser que sea por parte de profesionales de la salud.

Ahora ha enfocado su nueva vida en sus estudios de Medicina, ¿teme al fantasma de la anorexia?

Estoy en primero de Medicina en la facultad Complutense de Madrid y es algo que me hace muy feliz. Realmente no temo a la anorexia, simplemente trato de aceptarla, para darme cuenta y no permitir que las conductas por las que se desencadenó se ejecuten de nuevo. También me gustaría recalcar que uno sí se recupera de esta enfermedad. Yo ahora mismo como pan, pasta, proteínas... sin ningún tipo de temor ni de culpabilidad, algo que en un principio no me veía capaz de volver a hacer como siempre lo había hecho antes de sumergirme en el mundo de la anorexia nerviosa restrictiva.

Perfil

La rítmica

► Olatz Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 2003) se inició en la gimnasia rítmica a muy temprana edad.

► Enseguida despuntó en esta disciplina, llegando a formar parte de la selección española de gimnasia rítmica individual y a clasificarse finalista en el campeonato de Europa júnior en 2018.



La enfermedad

► En el 2020 anunció que se retiraba de la competición profesional. Había tenido que ser hospitalizada debido a la anorexia.



El futuro

► Actualmente, cursa primero de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid.

► También continúa tratando su enfermedad, sobre la que ha escrito el libro Vivir del aire (Editorial Planeta).