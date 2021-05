Ola de memes ante el cambio de imagen de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Noticia que, pese a su cuestionable carácter noticioso, ha cubierto telediarios locales y nacionales. Este periódico no ha sido menos.

El exvicepresidente ha dado un giro a su vida y también a su imagen, acabando con la simbólica coleta que le ha acompañado durante estos años. El Coletas nos abandona para siempre.

En las redes sociales se han llevado a su terreno el hecho, jugando con el nuevo look de Pablo Iglesias. Quizás el aspecto más explotado ha sido el de los parecidos, en el que ha caído algún que otro medio e incluso Echenique.

Otros han apostado por una interpretación humorística del cambio.

Pablo Iglesias really said "IM FREEEEEE!!!!!!!! WORST EXPERIENCE OF MY FUCKING LIFE" pic.twitter.com/8ZOr0pxaBX