Un okupa avisa a la Policía ante la llegada de reporteros: "¿Y si son pederastas?"

Episodio extraño este miércoles en El programa de Ana Rosa. Un equipo informativo se desplazó hasta Salou para conocer la historia de un edificio de lujo y a pie de playa okupado desde hace dos años.

Los vecinos señalan que los okupas "tienen unos coches de alta gama, los niños visten muy bien, no les falta de nada. Lo único que no se sabe muy es a qué se están dedicando. No puedo decir que trapicheen, pero muchas veces están colocados".

"Desde que estamos aquí nos han amenazado y nos tienen atemorizados a los vecinos de este bloque", han afirmado.

En medio del reportaje, la Policía ha aparecido en el lugar. "A los agentes los he llamado yo porque no sé quiénes son. ¿Y si son pederastas?", indicó un okupa respecto de los enviados del programa de televisión.

La gallega Patricia Pardo, que presenta el programa en ausencia de Ana Rosa, ha aprovechado para recriminar a los okupas su forma de vida: "Por supuesto que tenéis derecho a una vivienda, como todo el mundo, pero lo que no puede ser es que busquéis la confrontación con los vecinos".

Además, los okupas han declarado que pagan sus facturas de Internet cada mes. "A mí no me entra en la cabeza que no se tenga para pagar la luz y el agua y sí para pagar la conexión a Internet", ha afirmado Cruz Morcillo, a lo que una de las mujeres ha respondido: "No es que no se tenga, es que no podemos". "Son ustedes dos caraduras de libro. Lo siguiente de okupar una vivienda es robar, ¿no?", ha sentenciado José María Benito.