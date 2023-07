El verano llega repleto de ansias de hacer todo aquello inalcanzable en el invierno. El número de planes supera al de días en el calendario. Es tiempo para disfrutar y la garantía para conseguirlo es el sentido común.

Playas, piscinas, rutas de senderismo, conciertos o romerías son lugares de disfrute indiscutibles, pero conllevan riesgos que hay que tener presentes para tener la fiesta en paz y aprovechar al máximo el tiempo libre.

La cautela ayuda mucho, pero lo que suele ser infalible es el consejo de los expertos. Guiarse por las recomendaciones, por muy básicas que parezcan, es la mejor manera de evitar sustos y contratiempos que amarguen las vacaciones.

Los socorristas están en playas y piscinas para ayudar en cualquier percance, pero también para evitarlos. Pueden informar sobre los potenciales peligros de un arenal o del modo correcto de proceder en una piscina.

Los servicios de emergencias trabajan para evitar incidencias y minimizar las consecuencias cuando se producen, pero cuanto menos tengan que hacer, mejor para todos. Alertar a tiempo de un suceso es clave para que puedan actuar con rapidez y eficacia. Pero mientras esperamos a que llegue quien sabe manejar la situación, siempre se puede hacer algo.

Picaduras en la playa

Calor para los escarapotes y frío para las medusas

Las picaduras de faneca brava o escarapote pueden estropear un día de playa. Este pez está semienterrado en la orilla del mar y despliega una pequeña aleta con pinchos para defenderse de quien lo pisa. Su picadura inyecta un veneno que puede tener diversas consecuencias dependiendo de la cantidad inoculada y de la reacción de cada persona al mismo.

Las picaduras de los escarapotes por lo general no son graves, pero sí muy dolorosas. El modo inicial de reducir los efectos del veneno y, por lo tanto, el dolor, es aplicar calor. Lo ideal es sumergir el pie (o parte afectada) en agua dulce a 40 o 45 grados centígrados. Si no se dispone de agua dulce, la arena caliente o incluso el asfalto pueden ayudar en un primer momento. Es importante no frotar la zona de la picadura.

En el caso de las medusas, el modo correcto de proceder es justo el contrario. Ante una picadura debe aplicarse agua salada fría y frotar.

Por este motivo, es importante determinar en primer lugar si la picadura es de escarapote o de medusa porque la forma de proceder para reducir la inflamación es totalmente diferente.

Las medusas están flotando en el agua, por lo que suelen picar en la zona superior del cuerpo, mientras las fanecas bravas afectan principalmente a los pies de quien camina por la orilla o a las manos en el caso de los niños que las apoyan en la arena mojada.

En cualquier caso, es recomendable dirigirse al puesto de socorro de la playa para recibir los primeros auxilios. Si los socorristas detectan alguna reacción anómala derivarán a la persona al centro de salud más cercano.

Hay que tener especial cuidado al valorar la reacción de los niños, más sensibles a este tipo de picaduras y a los efectos del veneno.

Otro ocupante indeseado de las playas suelen ser las avispas. No dejan aguijón, como en el caso de la picadura de abeja, por lo que no es necesario retirar nada. Se recomienda aplicar una crema para picaduras y vigilar posibles reacciones alérgicas.

En el agua

Evitar corrientes, rocas y rescates arriesgados

El agua no es el medio natural del ser humano y hay que extremar las precauciones tanto en el mar como en la piscina. En lo que va de año han muerto más de 220 bañistas, muchos de ellos menores de edad. Los descuidos e imprudencias pueden tener consecuencias muy graves en este tipo de accidentes.

Mario Antuña, responsable de Protección Civil de Cervo, subraya que hay que tener especial precaución con los niños. "Un flotador no sustituye la vigilancia de los adultos. Después de aplicar una crema de protección solar, los manguitos y los flotadores resbalan y se salen en cuanto el niño levanta los brazos", advierte, y apunta que "la piscina, aunque lo parezca, no es menos hostil que el mar, sobre todo para los menores".

Antuña aconseja bañarse siempre en lugares vigilados y atender a las indicaciones. "La bandera roja significa prohibición de meterse en el agua y no es por capricho", remarca.

Recomienda informarse sobre las condiciones del mar antes de bañarse en una playa desconocida. "Los socorristas informan sobre las corrientes, los puntos de riesgo y las zonas de baño adecuadas", explica, y recuerda las pautas de sentido común, como "evitar zonas rocosas, no tirarse de cabeza al mar desde los puertos, no bañarse sin vigilancia o no entrar en zonas de corriente".

Apunta que es recomendable nadar cerca de tierra. "El baño es igual de agradable y mucho menos peligroso. No es necesario alejarse mucho para disfrutar del agua". Se debe nadar paralelo a la costa y volver a la playa ante cualquier signo de cansancio.

Mario Antuña aborda también la situación más complicada. "Cuando presenciamos un ahogamiento lo primero que hay que hacer es avisar a los servicios de emergencias. Si no se conocen las técnicas de recogida y remolque es muy difícil practicar un rescate". Explica que "para una persona que se está ahogando cualquiera que vaya a su encuentro es un flotador e intentará agarrarse con todas sus fuerzas. Así es imposible salir del agua".

Este especialista recomienda "interponer un elemento entre el rescatador y la persona, una tabla, un salvavidas. Si no se tiene, hay que aproximarse por detrás e intentar tranquilizarlo para agarrarlo de forma segura". Advierte que "la fuerza que genera una persona nerviosa al intentar agarrarse es enorme, incluso los niños pequeños. Hay que soltarse. Lo más seguro es irnos al fondo. Si nos hundimos nos soltará y empezará a mover brazos y piernas para subir a la superficie".

La sangre fría y destreza necesaria para practicar un rescate no está al alcance de cualquiera, por lo que resulta muy peligroso adentrarse en el mar sin preparación para socorrer porque el problema puede multiplicarse. "Si se puede hay que alertar siempre a socorristas o incluso a surfistas si los hay por la zona. Ellos saben lo que hay que hacer y con sus tablas han salvado muchas vidas", insiste Mario Antuña.

Senderismo

Hay que llevar comida, agua y móvil por si acaso

Cuando se sale a caminar hay que informarse previamente sobre la ruta para conocer el nivel de dificultad y valorar la capacidad de cada caminante para afrontarla.

En verano son frecuentes los golpes de calor, por lo que hay que llevar agua y algo de comida para hidratarse. Es recomendable llevar un teléfono móvil con la batería cargada.

Ante cualquier incidente, hay que avisar. La central de emergencias 112 tiene medios para localizar la procedencia de las llamadas. "Cuando alguien se tuerce un tobillo en una ruta a veces no avisa porque cree que puede continuar y dos horas después no puede caminar. Siempre es mejor informar a los técnicos y que ellos valoren si es necesario movilizar medios o no. No llegamos en cinco minutos a cualquier parte, por lo que es mejor avisar cuanto antes, no esperar a que se haga de noche o a que entre la niebla", explica Mario Antuña.

Eventos multitudinarios

Sentido común y colaborar para alertar de sucesos

Los lugares muy concurridos son, por probabilidad, donde se pueden registran más incidencias. No hay localidad que no tenga una fiesta, un concierto, una romería o un mercado. En este tipo de eventos se congregan muchas personas y toda precaución es poca.

Mario Antuña, de Protección Civil de Cervo, dice que la clave está en el "sentido común", que debe regir la actuación de cualquier persona, tanto para evitar incidentes como para alertar de los mismos cuando se presencian.

"Cuando estamos en un lugar con mucha gente todo el mundo cree que ya avisó a los servicios de emergencias el que está al lado y a veces, unos por otros, y la casa sin barrer. Es mejor llamar cuatro veces que ninguna. Si alguien ha avisado previamente la persona que coja la llamada dirá que ya está al tanto y no pasa nada", explica Mario Antuña.

El responsable de Protección Civil de Cervo pide también paciencia y calma a quien comunique una incidencia. "Las personas que atienden el teléfono en la central de emergencias del 112 hacen preguntas, pero no es por casualidad. Tienen sentido para concretar los medios necesarios, la localización y facilitar la intervención. Un minuto al teléfono ayuda mucho en la labor del personal de emergencias", apunta. Y añade que "no es tiempo perdido porque desde el momento en el que se descuelga el teléfono el operativo ya está en marcha".

Camino de Santiago

Calzado usado, calcetín seco y bastón de apoyo

Muchas personas aprovechan las vacaciones de verano para recorrer el Camino de Santiago. El buen tiempo anima a los caminantes que huyen del rigor del invierno, aunque el calor tampoco es buen aliado para los largos recorridos.

El mejor consejo es evitar las horas centrales del día para caminar. Comenzar cada etapa en cuanto sale el sol y detenerse al mediodía, cuando aprieta el calor.

El Colexio de Podólogos de Galicia (Copoga) recomienda utilizar calzado de trekking usado con anterioridad, pero sin que presente desgaste, con suela amortiguadora. Aconseja llevar calcetines de algodón y sin costuras para minimizar el roce y cambiarlos con frecuencia para evitar la humedad del sudor, que provoca hongos y ampollas.

Los podólogos recomiendan también descansar entre cinco y diez minutos cada hora y, al final del recorrido diario, descalzarse y usar chanclas con sujeción para que los pies descansen y transpiren. Aconsejan hacer uso de bastones para ganar estabilidad durante las caminatas y reducir el riesgo de lesiones.

El Copoga recomienda realizar un estudio biomecánico previo para detectar posibles alteraciones de la marcha que puedan generar problemas a lo largo del Camino. Apuntan que con pequeñas adaptaciones del calzado se pueden evitar daños que a veces impiden completar el recorrido.

Ante cualquier problema en los pies o los tobillos, recomiendan acudir a un podólogo y ofrecen un enlace a la página web del colegio (https://copoga.com/mapa_clinicas_xacobeo.php) en el que los peregrinos pueden encontrar el podólogo más cercano a lo largo de las rutas jacobeas. En esta web ofrecen también consejos para el cuidado básico de los pies en gallego, castellano, inglés y francés.

Seguridad en casa

Cortar el agua para evitar fugas y vaciar el buzón

Son consejos clásicos año tras año, pero todavía necesarios porque los incidentes en las viviendas vacías también se repiten cada temporada. Hai que tomar precauciones para que todo esté en orden al volver a casa.

Que alguien vacíe el buzón o que mueva las persianas es un recurso sencillo para que la ausencia pase desapercibida y que a nadie se le ocurra entrar a robar.

Pero para evitar incidencias hay otras precauciones básicas que se deben tomar, como cortar el agua, para eliminar el riesgo de fugas durante el tiempo que la casa permanezca sin vigilancia.

Cómo informar de nuestra ubicación desde el móvil

Localización por GPS

► Los teléfonos tipo smartphone llevan GPS incorporado, que facilita las coordenadas exactas de la ubicación del aparato.

► Lo primero que hay que hacer es buscar el icono correspondiente a la función de ubicación y activarla.

► La central de emergencias 112 puede geolocalizar las llamadas que recibe.



Compartir coordenadas

► La forma más sencilla de compartir las coordenadas de localización es a través de Whatsapp o Telegram, pero requiere tener conexión a internet, es decir, que el móvil tenga cobertura.

► Es necesario abrir un chat con el número al que se desee comunicar, sea el 112 u otro. En el clip de la barra de escritura se encentra la opción de ubicación. Solo hay que seleccionarla y darle a enviar.



Google Maps

► A través de la aplicación Google Maps también se pueden conocer las coordenadas de ubicación. Solo hay que pinchar sobre la chincheta que indica donde estamos y aparecerán las coordenadas, que deberemos comunicar a los servicios de emergencias o teléfono de contacto.

► Si el teléfono no tiene cobertura también es posible ver la localización. Aparecerá un punto azul que indica la posición, aunque no se vea el mapa completo.