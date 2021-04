Como un elefante en una cacharrería. Así ha entrado Ofelia a MasteChef en el estreno de la novena temporada del concurso de TVE, emitido este martes. Esta "supergallega", como se define a sí misma, tiene 29 años, es de Santiago y su llegada al programa no ha dejado indiferente a nadie. "Si yo salgo con novio, os prometo que mi familia os pone una calle con el nombre de MasterChef", afirmó ante las cámaras sin tapujos.

Y es que precisamente la búsqueda de pareja parece ser uno de los objetivos de la compostelana, quien ya en su primer plato se mostró encantada de debutar en el concurso junto a dos posibles aspirantes.

Además, tiene muy claro qué tipo de relación quiere, pues fruto de su vocación religiosa –la única en la familia– lo que le encantaría a Ofelia es formar una familia enorme y tener una vida conservadora junto a un hombre clásico. Eso sí, la fortuna hasta ahora no le ha acompañado en esta búsqueda. "Yo soy al amor lo que Paquirrín a la música: un cero a la izquierda", afirma.

No es el único titular que ha dado Ofelia desde que se iniciese pública su participación en MasterChef. La santiaguesa, aficionada a la hípica, desarrolló su pasión por los caballos en el internado en el que se crio. "¿Y por qué te has criado en internados", le cuestionó sobre el tema Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado, a lo que Ofelia respondió con contundencia: "Porque mi padre le puso los cuernos a mi madre con la niñera".

Y no quedó ahí la cosa, pues también desveló que la actual pareja de su progenitor es su cocinera.

Ofelia muy afectada con la visita de su padre. ¡Vamos aspirante, eres muy fuerte! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/lIiodiPwEP — MasterChef (@MasterChef_es) April 13, 2021

"VOY A SER TU FAVORITA". El desparpajo de Ofelia causó sensación este martes y otro miembro del jurado, en este caso Jordi Cruz, vivió en sus carnes la falta de pudos de la gallega. "Si entro, voy a ser su favorita al 100%", dijo sobre el chef catalán.

Uno de los platos que presentó ante el jurado de MasterChef fue una salmonela con salsa de pimientos, que recibió la aprobación tanto de Samantha como de Pepe Rodríguez. Entonces le llegó el turno a su amado Jordi Cruz, quien especuló un rato sobre un posible no, hasta que dio su visto bueno. "Me encantan los retos. Ya puedes cumplir tu palabra", le dijo a Ofelia, quien recogió el guante y le confesó que "no te perdonaría tu no en mi vida".

No obstante, la actitud de la gallega no fue recibida con el mismo entusiasmo por todos los seguidores de MasterChef. Mientras unos alababan el juego que podría dar en el concurso, a otros les resultó "cargante" la carta de presentación de Ofelia, y así lo hicieron público en redes sociales.

Pero el protagonismo gallego del estreno de MasterChef no acabó ahí, porque el cocinero pontevedrés Pepe Solla fue el encargado de mostrar a los concursantes de esta edición cómo elaborar productos del mar tan extraños para algunos como la lamprea.