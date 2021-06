La Ocu advierte que la mayoría de las mascarillas de tela higiénicas no cumplen la normativa

En el estado actual de la pandemia por covid-19 y con el fin de conocer los tipos de mascarillas de tela lavable que se comercializan en establecimientos no especializados, la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu) ha avisado, tras adquirir en la segunda quincena de abril 140 mascarillas textiles lavables en tiendas de ropa y complementos, quioscos, bazares, gasolineras y otros establecimientos de conveniencia, de que la mayoría incumplen la normativa.

De las 140 mascarillas adquiridas en total, 97 estaban etiquetadas como higiénicas. Pero 90 de las 97 no cumplían con los requisitos que fija la última normativa de etiquetado para este tipo de modelos, vigente desde febrero de 2021.

Entre otras cosas se debe a no indicar la eficacia de filtración antes y después del número máximo de lavados, el número de referencia del ensayo o la advertencia explícita de que se trata de un producto destinado a personas sin síntomas de la enfermedad. Una circunstancia que cuestiona su fiabilidad, por lo que Ocu ha pedido realizar una campaña específica de inspecciones para retirar los modelos que incumplen la actual normativa.

Además, entre las 43 mascarillas restantes, había 18 en las que no constaba ningún tipo de etiquetado. "Un hecho que no deja de ser sorprendente, ya que viola las más básicas normas de comercialización de productos de consumo", ha avisado la organización.

Finalmente, la Ocu ha solicitado una prohibición temporal para comercializar mascarillas de tela lavables que no sean higiénicas (que no cumplen la norma UNE 0065:2020 o el documento UNE CWA 17553:2020), al menos mientras dure la pandemia, ya que no garantizan una adecuada protección contra la transmisión del Covid-19, que es hoy por hoy el principal motivo para adquirirlas.

"No es raro encontrarlas: 25 de los 140 modelos de tela lavables que se adquirieron, pese a tener etiquetado, no eran mascarillas higiénicas; es más, la información de siete de ellas venía exclusivamente en algún idioma extranjero, lo que también incumple la normativa de etiquetado", ha zanjado la OCU.