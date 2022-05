'Octópoda' es la mejor tapa de toda Galicia

Octópoda es la mejor tapa de Galicia. Así lo ha decidido este martes el jurado del primer Campionato de Tapas de Galicia, organizado por la Academia de la Tapa y del Pintxo en la Finca Batacos, en la parroquia pontevedresa de Salcedo. El bocado elaborado por el cocinero pontevedrés Rubén González, de El Cafetín, se hizo con el primer premio del certamen gracias a su apuesta por uno de los platos estrella de la gastronomía gallega: el pulpo.

La tapa estuvo inspirada en las pulpeiras y, según la entidad organizadora, es un "ejemplo de cocina de aprovechamiento" al emplear todas las partes del este cefalópodo, incluido su caldo y la cabeza. La creación de González, que este año se llevó el premio del jurado popular en el certamen De Tapas por Galicia, organizado por la Xunta, iba acompañada de una especie de muñeca representada con el traje tradicional de Galicia. A su vez, la figura servía de recipiente para servir la tapa.

La tapa 'Octópoda'.

El responsable de El Cafetín, ubicado en la Alameda de Pontevedra, se llevará 1.500 euros de productos de la marca Makro, así como un diploma, que le fue entregado por el presidente de la Academia de la Tapa y del Pincho, Mikel Martínez.

El segundo clasificado del certamen fue el cocinero cangués Antonio Novas, del restaurante Loaira Xantar, ubicado en la pontevedresa Praza da Leña. Su tapa, bautizada XardAldán, rindió homenaje a la xarda y a la cocina de su abuela. Su propuesta fue servida con una especie de campana de cristal, que servía para conservar el ahumado de la pieza. Novas recibió 500 euros en productos Ibercook Food Service, la marca de Congalsa para el canal Horeca. El galardón le fue entregado por José Ramón Núñez, responsable de marketing de la citada empresa. El segundo premio también incluyó 500 euros en productos del Grupo Cacaolat.

La tapa 'XardAldán'. DP

La tercera posición recayó en la Taberna Bardancas, situado en Cariño, que recibió 500 euros en productos de Bodegas Lodeiros, productores de un vermú gallego cien por cien sostenible. La propuesta de este establecimiento, elaborada por los cocineros Óscar Galandum y Ganna Alianchikova, combina la cocina gallega y la ucraniana. El nombre de la tapa era Ukrariño.

La tapa 'Ukrariño'. DP

La entrega de los galardones tuvo lugar en la Finca Batacos y contó con la presencia de la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, que se mostró "entusiasmada por la buena acogida que ha tenido el I Campeonato Gallego de Tapas, que superó todas las expectativas". La edil del PSOE sostiene que el certamen "ha servido para visibilizar y resaltar el talento desbordante de nuestros cocineros y convertir Pontevedra en la capital de referencia de algo tan nuestro como el tapeo".

A Fervella, la tapa más tradicional

A Fervella se llevó uno de los diez premios especiales entregados en el certamen. En este caso, a la Tapa más Tradicional. El restaurante pontevedrés, situado en el gastroespacio del Mercado de Pontevedra, fue uno de los 30 establecimientos que participaron en el certamen.



Nueve premiados más. El jurado del concurso reconoció otras nueve propuestas. Glabistró, de Ourense, se llevó el Premio a la Tapa Maridaje con cerveza Estrella Galicia; Vilar 64, de Santiago de Compostela, se hizo con el Premio a la Tapa Maridaje con Vino Blanco de la D.O. Ribeiro; Adegas Valdavia de Ourense (Cenlle) se hizo con el Premio a la Tapa Maridaje con Vino Tinto de la D.O. Ribeiro; Curral do Márquez se llevó el Premio a los Valores Gastronómicos; Central Park Coruña se hizo con el Premio a la Estética; La Carpintería, de Vigo, fue Premio Innovación; Restaurante Erva, del Hotel Oca Vila de Allariz, se llevó el Premio a la Sostenibilidad; el Restaurante María Manuela de Vigo se hizo con el Premio a la Tapa Maridaje con Vermú y Adegas Valdavia de Cenlle, en Ourense, alcanzó también el Premio a la participación activa en redes sociales.



Erva, mención especial. El jurado del certamen, presidido por la leonesa Yolanda León, cocinera con Estrella Michelin, otorgó una ‘Mención Especial’ al restaurante Erva, del hotel Oca Vila de Allariz «por la clase, sabor y valores gastronómicos de sus elaboraciones de gastronomía en miniatura». El cocinero Gerson Iglesias recibió el diploma de manos de Miguel Ángel Vázquez, delegado comercial de Estrella Galicia.