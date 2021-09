El octavo se complica para Verdeliss

Si hay una familia numerosa por excelencia en nuestro panorama social, esa es la de Verdeliss, que además sigue creciendo. La influencer, imparable en el quinto mes de su octavo embarazo, asistió con toda su prole a un acto en Madrid en el que se repartieron mochilas de la Patrulla Canina.

Muchas son las mochilas que tendrá que preparar Verdelis este curso, pero es un proceso que han aprendido a mecanizar con el paso de los años: "Lo tenemos bastante organizado, cada uno hace sus cositas. Es lo que tiene una familia numerosa, vamos aprendiendo. Son superautónomos, es supervivencia pura. Les sale todo innato, se protegen entre ellos".

Mientras los más pequeños disfrutaban del entretenido evento, Verdeliss se sinceraba con la prensa desvelando los problemas que está sufriendo en este último embarazo. "He pasado un mes muy complicado, cada embarazo lo llevo peor", afirmó con pesar.

Un malestar que le ha hecho plantearse ser más discreta con determinados aspectos de su vida personal, como la retransmisión del parto. "Estamos siendo más reservados. Estamos dejándonos fluir", explicó Verdeliss siendo muy consciente de las críticas, constructivas y destructivas, que genera en redes sociales cada paso que da.

Afortunadamente, la que fuera concursante de Gran Hermano Vip tiene en su marido, Aritz, a uno de sus mejores apoyos. "Es mi sostén para todo, llevamos muchos años en el punto de mira. No nos hace falta hablar, con tan solo mirarnos sabemos qué nos pasa, es mi apoyo siempre", destacaba la influencer manifestando devoción por el padre de sus ocho hijos.

ANUNCIO. Verdeliss sorprendió este verano a todos comunicando a través de su cuenta de Instagram que está de nuevo embarazada. Aunque ya muchos pensaban que la famosa influencer y su marido Aritz habían decidido cerrar la puerta a un nuevo embarazo después de su última hija, la pareja dio un paso más para ampliar su ya familia numerosa de siete hijos.

"Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no guardar el secreto", comenzaba diciendo Verdeliss en la publicación. "Me he debatido entre proclamar a los cuatro vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde solo nuestros más íntimos conocían la noticia, donde solo existía cariño e ilusión compartida", continuaba, consciente del gran revuelo que iba a causar esta noticia. A la espera del sexo del bebé, que pasará a ser un miembro más en los juegos con sus hermanos Aimar, Irati, Laya, Julen, Anne, Eider y Miren, Verdeliss aseguraba que estaba feliz con la nueva noticia, motivo por el cual en los meses anteriores había sido mucho más hermética con su vida privada.

PREMATURO. Verdeliss ya había tenido problemas con el nacimiento de Miren. La pequeña nació en febrero de 2019. La youtuber atravesó uno de los momentos más duros de su vida,que teme ahora que se repita.

Y es que aunque la influencer ya estaba más que acostumbrada a la maternidad gracias a sus seis hijos anteriores, el parto prematuro de Miren a las 31 semanas hizo que los primeros días de vida de la cría fuesen muy complicados para la familia.

Pero siendo completamente sincera con sus seguidores, como tiene a gala, la exconcursante de Gran Hermano Vip quiso compartir una foto que refleja el momento actual con su pequeña sin ningún tipo de filtro.

En la imagen se veía a Verdeliss con un extractor de leche y a Miren acunada en su pecho con una sonda nasogástrica por la que recibía la leche materna.

Y aunque la youtuber mostraba cierta nostalgia en su texto, asegurando que está siendo un proceso con mucho dolor y soledad, daba las gracias porque esa leche era la manera que tenía de mantenerse unida a su hija recién nacida y buscaba fuerza para superar las dificultades.