¿Por qué la obsesión por el papel higiénico?

Uno de los efectos más sorprendentes que ha dejado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es el insólito desabastecimiento de productos sanitarios como las mascarillas faciales, los geles desinfectantes o el producto estrella de estas fechas, el papel higénico.

Varias son las cadenas que en países como Australia, Estados Unidos o Reino Unido se han visto obligadas a limitar e imponer el racionamiento en la venta de este tipo de productos sanitarios por el escandaloso aumento de la demanda. En España, la fiebre por hacer acopio de papel higiénico también está vaciando las estanterías de los supermercados y, aunque este producto no ofrece ningún alivio o solución contra el temido Covid-19, su compra compulsiva es una realidad.

¿Los motivos? Desde el efecto placebo al efecto llamada, pasando por el miedo o la necesidad de tener la sensación de no perder el control, de tener seguridad ante situaciones de estrés colectivo como la que se está viviendo durante estas semanas en todo el planeta.

El hecho de saber qué lleva a tanta gente a afanarse en algo inútil es un interrogante que el ser humano lleva cientos de años sin aclarar. Hay expertos que hablan de un "comportamiento gregario" de gran parte de la sociedad que ante las imágenes que se ofrecen en los medios, toman la decisión de imitar a la sociedad.

Un comportamiento gregario que expertos como la profesora de la Universidad de Nueva Gales, Nikita Garg califican de efecto Fomo -Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo importante-. "Pensamos que si alguien está comprando algo en masa, es que detrás tiene que pasar algo".

El efecto Fomo guarda similitudes con el efecto rebaño. Somos criaturas sociales y al observar a nuestros iguales detectar pistas sobre algo peligroso, actuamos en consecuencia. Otro efecto que explica Fran Farley, de la Asociación Psicológica Americana, es el denominado "por si acaso". Cuando las autoridades anuncian que debemos pasar un determinado tiempo prolongado en casa, "todo el mundo se asegura que no le van a faltar ciertas comodidades en la vida". Acumular rollos de papel higiénico no es necesario para vivir, pero sí para asegurarse que no se va a caer en ciertos estándares de vida no recomendables.

Al fin y al cabo, la higiene es la manera que tiene el ser humano de corregir su origen animal. Olores, secreciones y demás características que nos recuerdan nuestras debilidades y que nos exponen, en situaciones de emergencia como la actual, a peligros en cualquier lugar. El papel higiénico representa esto, un elemento que transmite seguridad y comodidad, y que aleja a los residentes del primer mundo de esa sensación de "asco" asociado a la limpieza sin papel.

MASCARILLAS. La escasez de mascarillas homologadas parece haber desatado la locura entre una parte de la población a la que no parece importarle demasiado la escasa efectividad de una mascarilla de tales características.

Ante esta situación, muchos ciudadanos optan por fabricarse sus propias mascarillas con papel higiénico, un par de gomas y una grapadora. ¿Es una solución para evitar un posible contagio de Covid-19? Según los expertos, solo una mascarilla médica puede ayudar a limitar la propagación de algunas enfermedades respiratorias.

Sin embargo, el uso de una mascarilla no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la higiene respiratoria y de las manos y evitar el contacto cercano -se debe guardar por lo menos 1 metro de distancia- con las demás personas. Por supuesto, una mascarilla casera no se puede comparar en características con una médica, por lo que su uso atiende más a un efecto placebo que a otro tipo de situación.

Otro aspecto que señalan los expertos se debe a que el papel higiénico no es un artículo que los ciudadanos suelan almacenar en grandes cantidades, y al ocupar tanto espacio en las estanterías de los supermercados, su ausencia llama más la atención. Además, el hecho de no tener sustitutos evidentes también es uno de los motivos que ha empujado a la sociedad a su compra masiva. Sin embargo, los supermercados han garantizado su abastecimiento, por lo que no hay que dejarse llevar por el miedo y comprar con normalidad.