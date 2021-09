El obispo conservador de Solsona renuncia por amor a una psicóloga y novelista

La Santa Sede comunicó el pasado día 23 de agosto que aceptaba la renuncia presentada por el obispo de la diócesis catalana de Solsona, Xavier Novell, "por razones estrictamente personales". Presentó la renuncia "espontáneamente" al cargo, "después de un período de reflexión, de discernimiento y de oración", según el obispado. "Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien", explicó Novell.

El diario El País consultó al experto en Derecho Canónico Francisco Cardona, quien cree que el renunciante solicitará a la Santa Sede la dispensa de la promesa de celibato y de obediencia. Con este trámite no tendría que salir de la Iglesia y sería un laico. Este proceso es largo porque requiere un estudio de los hechos y la declaración de los implicados.

La publicación Religión Digital desvelaba este domingo que el amor del ahora exobispo de Solsona se llama Silvia Caballol y tiene 38 años, 14 menos que monseñor, que ya ha cumplido los 52. La mujer vivió en Marruecos, estuvo casada con un árabe con el que tuvo dos hijos. Logró el divorció unos años más tarde.

El Periódico revela que la pareja estaría residiendo actualmente en Manresa y el exprelado ya estaría buscando trabajo en una cooperativa leridana ya que, a parte de su formación religiosa, es ingeniero agrónomo.

Xavier Novell, que en su día fue el obispo más joven de España con 41 años, está considerado un prelado de talante conservador, favorable a la independencia de Cataluña y al derecho de autodeterminación. Se ha destacado por sus alegatos contra el aborto y contra el matrimonio de los homosexuales; así como por ser firme defensor de la familia tradicional.

El pasado mes de mayo, el obispo de Solsona cuestionó en una glosa dominical si la homosexualidad se debe "a que en la cultura occidental la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, difuminada", lo que provocó protestas en el colectivo LGTBI.

De hecho, el pleno del Ayuntamiento de Cervera (Lleida) lo nombró en 2017 persona non grata por estas afirmaciones sobre que la homosexualidad en adolescentes se debe a la ausencia de una figura paterna. En la moción, presentada por el alcalde de Cervera, Ramon Royes, manifiesta que "la homosexualidad no es ninguna enfermedad. Todo el mundo tiene derecho a amar y a hacerlo en libertad y los cargos públicos tenemos la responsabilidad de defenderlo".

Xavier Novell lleva varias semanas ausente del obispado. Su fuerte personalidad y la manera de dirigir la diócesis, llevando a cabo reformas profundas en su estructura, le conllevó enemistades, tal y como apunta El País.

YOGA. Caballol ejerce como psicóloga en evaluación clínica y en recursos humanos. "Soy licenciada con honores en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también realicé el postgrado en Psicología de la Salud. He realizado cursos en sexología, técnicas antiestrés, yoga, cursos sobre religión católica e islámica... siempre me ha gustado, y se me ha dado bien, aprender", detalla.

"Soy una lectora empedernida de novela romántica y erótica. Me considero una persona creativa, que ama amar y ser amada. A los lectores que por casualidad lleguen a leer estas palabras sepan que, desde ahora, también los amo a ustedes", dice cuando se refiere a su faceta de escritora, que cultiva desde hace seis años.

Es autora de Trilogía amnesia y de El infierno en la lujuria de Gabriel. La editorial advierte en la contraportada que es un "libro no apto para menores de 18 años".

Además del erotismo, Caballol aborda también el satanismo en sus obras, "donde realidad, delirio y ficción se entremezclarán con una crudeza e intensidad frenéticas; en la que el lector será transportado por el mundo penitenciario, la psicopatía, las sectas, el sadismo, la locura, la lujuria y, poco a poco, también hacia la irrealidad de la inmortalidad y la cruda lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y entre los ángeles y los demonios", subraya la editorial.