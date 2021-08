Nun verán diferente

AQUEL VERÁN non foi coma outro calqueira. Foi diferente, pois non fumos á praia. Quedamos na casa e, como moito, xantamos algún día á beira do río. Pouco tempo despois de rematar a escola, a miña nai procedeu a unha limpeza xeral da casa, especialmente do seu cuarto. "Que estaba a pasar?", barruntaba eu co tanto movemento e tanto dicirme que non estorbara.

– O meu irmán e a súa muller acaban de vir de Alemaña...

– Trataba de explicarlle miña nai ao meu pai que non entendía moi ben a que viña todo ese barullo.

– Con que casaron?

- Preguntou meu pai coas máns metidas nos petos e levantando os ombros, dando a entender que a cousa non ía con el.

– Non home, quero dicir a súa compañeira. Durmirán no noso cuarto.

– Proclamou a miña nai, con voz clara e decidida.

– E logo non poden ir á casa da sogra...coas cuñadas? Alí hai máis camas... para durmir.- Murmurou meu pai con certa sorna.

– É que vas morrer senón durmes por uns días na túa cama?

– O que ti digas María. Ao chamala María eu xa sabía que, a pesar de manifestar a súa conformidade, non o facía de moi boa gana, pero non lle quedaba máis remedio que calar e axantar. A súa muller, a miña naiciña, era a xefa indiscutible na casa.

O meu tío chegou cun traxe beis, con solapas grandes e pantalóns de pata de elefante. O pelo do peito espreitaba, escandalosamente, pola fenda de varios dos botóns dunha camisa chea de flores, tinguidas de moitas cores. Pero o que me sorprendeu foi a súa gran cadea dourada sen crucifixo, que chamaba a atención polo seu esplendor. Non hai dúbidas de que meu tío era un home presumido e que sabía que gustaba.

O pelo longo, as patillas grandes e os dentes moi brancos eran feitos que decataban unha modernidade allea ao noso mundo cotidián. Ela levaba un vestido con debuxos xeométricos, axustado ao corpo, que amosaba un estilo xuvenil. Pero, o que máis destacaba nela foi o seu cabelo tan louro como nunca o vira. Non falaba castelán, o que significaba que sempre sorría a todo o que se lle dicía.

El estaba moi preocupado polo seu Mercedes verde que quedaba aparcado, todas as noites, na nosa rúa. Meu pai non conducía nin tiña vehículo algún, polo que non necesitabamos garaxe. Daquel abraiante Mercedes descargáronse algúns agasallos para a familia: un xarrón de cerámica coa palabra ‘lembranzas’ en alemán para a miña nai; ao meu pai deulle unha gran xarra para beber cervexa; e a mín, como aínda era unha nena, trouxome unha boneca cun lixeiro parecido a Pippi Calzaslongas...pero o que máis me gustou foi o reloxo somerxible que lle regalaron á miña irmá.

De material plastificado esfera rectangular e de cor marrón, parecíame un obxecto das películas de ciencia ficción. Aqueles días a miña mamá non daba feito, entre comidas e ceas non saía da cociña. E o meu pai, entre o traballo e facer compañía aos meus tíos, non acougaba na casa.

– Queren marchar de Alemaña.

– Dixo a miña nai.

– Xa non está a gusto alí?

– Non home, é que xa non hai tanto traballo. A cousa mudou moito. Xa non se fan tantos cartos como fai anos.

– Ti lle cres todo! Pois aquí tampouco hai moito.

– Faloume de abrir un bar ou un restaurante fóra...en Mallorca.

– Madialeva, así calqueira! A boa vida ven ben a todo o mundo.

– Bueno, a ti que máis che da!

– Por min que fagan o que queiran. Días despois, a mamá estaba máis agarimosa co papá que de costume. El deixábase querer, sen deixar de ter a mosca detrás da orella. Ben entrada a noite, entre as sabas, escoitei a seguinte conversa dos meus pais:

– Pero home, é o meu irmán pequeno e teño que axudalo.

– Axudalo? É darlle o que tíñamos para as nosas vacacións.

– Xa nos apañaremos. Devolveraos en canto poda. Á mañá, mentras almorzaba, observei como meu pai lle entregaba un sobre amarelo á miña nai.

Fernanda Arrojo Novoa