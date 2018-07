Os nacementos na Comunidade galega ascenderon até 18.312 en 2017, o que supuxo un descenso do 3,9% con respecto ao ano anterior. Así mesmo, as defuncións baixaron lixeiramente, un 0,25%, até as 31.676.

Segundo estes datos que publicou este martes o Instituto Galego de Estatística (IGE), Galicia rexistra outra diminución do saldo vexetativo, de modo que perdeu 13.364 habitantes en 2017. Hai máis de 25 anos que o saldo vexetativo non é positivo na comunidade.

Ademais, segundo destaca o IGE, só 13 dos 313 municipios galegos -o 4,3%- rexistraron máis nacementos que defuncións. En canto ao sete grandes cidades, o saldo é negativo en todas elas.

Respecto diso dos nacementos, o 79,5% correspondeuse con nais das provincias da Coruña e Pontevedra, onde se rexistraron 7.689 e 6.876 nacementos, respectivamente. Así, en Lugo houbo un total de 2.064, e en Ourense 1.683.

Neste sentido, A Coruña foi a provincia na que a caída da natividade foi maior, un 7.8% menos, seguida de Ourense, un 5,5%. En Lugo, o número baixou un 1,8%, mentres que en Pontevedra tan só o fixo un 0,5%.

Así mesmo, o IGE subliña que as nais atrasan a idade á que teñen fillos. E é que en 2017, o 79,1% dos nacementos correspondéronse con proxenitoras de 30 ou máis anos, cando este grupo de idade se correspondía co 67,6% en 2007. Doutra banda, as nais de 40 ou máis anos supoñen o 11,5% do total, fronte ao 4,3% de hai dez anos.

En relación coas mortes, o 49,3% delas correspondeuse a persoas de 85 ou máis anos. Así, a maior parte das defuncións prodúcense en idades cada vez máis tardías, segundo o IGE, xa que o 56,2% dos homes que faleceron o fixeron con 80 ou máis anos, mentres que as mulleres que morreron nesa franxa foron o 77,82%.

MATRIMONIOS. Por outra banda, en Galicia rexistráronse 8.855 matrimonios en 2017, dos que 144 eran do mesmo sexo -os únicos que aumentaron-. Por provincias, A Coruña e Pontevedra foron nas que se rexistraron as maiores cifras, 4.030 e 3.030, respectivamente. En Ourense non se alcanzaron as 1.000 ligazóns.

En canto aos matrimonios entre persoas de diferente sexo, pódese comprobar un atraso nas idades de casamento, pois en 2017 o 78,1% das mulleres e o 87,22% dos homes tiña 30 anos ou máis. Hai dez anos, estas porcentaxes situábanse entre o 50,8% e o 65,5%, respectivamente.