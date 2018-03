El nuevo rostro de Yvonne Reyes

Tras meses sin dejarse ver en un acto público, Yvonne Reyes reapareció el pasado fin de semana en un cumpleaños y dejó a todos sorprendidos con su sorprendente transformación.

La venezolana tenía la cara hinchada, por lo que se especuló con la posibilidad de que hubiese pasado por el bisturí.

La presentadora no tardó en despejar la duda. “El otro día se me ocurrió ir a un evento después de hacerme un cóctel de vitaminas y carboxiterapia –unas infiltraciones para tensar la piel–. Las vitaminas te las pinchan en la cara y en el cuello y no te deja moratones, pero es verdad que te hincha”, explicó la presentadora a Look.