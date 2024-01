"Nuestro destino no está escrito en las estrellas, pero sí está en las estrellas"

Cuando era niño, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Soñaba en ser astronauta, astrofísico o piloto. Desde entonces han pasado muchas cosas y he cumplido dos de tres. Cada vez que pongo mi ojo en el ocular del telescopio o me siento a los mandos de un avión vuelvo a ser ese niño y me sale una sonrisa. Me queda astronauta, pero sigo trabajando en ello, puede que en las próximas décadas el precio de un billete turístico al espacio baje de los 55 millones de euros a algo más asequible. Voy haciendo una hucha.

¿De dónde viene su afición por la astronomía?

El cielo de Sarria es excepcional, recuerdo ver noches estrelladas de niño al salir de ver a mis primos en Fafián en navidades, matanzas y eventos así, y flipaba. En la biblioteca, donde íbamos a aparentar que hacíamos los deberes, le pregunté a Marité por un libro de astronomía. Me dejó uno y leí cosas de agujeros negros, pulsars, constelaciones, asteroides... entendí que detrás de esas noches estrelladas había un universo gigantesco, estaba enganchado.

¿El fin del hombre, como el de los dinosaurios, llegará del cielo?

Es solo cuestión de tiempo que un gran asteroide o cometa como el que provocó la extinción de los dinosaurios impacte de nuevo contra nuestro planeta. Los dinosaurios no pudieron hacer nada, pero nosotros tenemos programas espaciales y misiones como Deep Impact o Dart que ya han conseguido desviar pequeños asteroides, llegado el momento solo hay que hacer una misión más grande. El problema es que sigamos invirtiendo en ciencia para poder detectarlo con mucho tiempo. Así que la respuesta es depende.

¿El destino puede estar escrito en las estrellas?

No, nuestro destino depende de nosotros mismos, tanto individualmente como especie. La idea de que la posición de los astros puede tener algún efecto en nuestras vidas o en la personalidad es una superstición. Pero nuestro destino sí está en las estrellas: en la minería espacial, en colonizar Marte y más allá.

¿Hay vida inteligente ahí fuera?

De momento estamos solos, no tenemos ninguna evidencia de que haya vida fuera de la Tierra. Pero apenas acabamos de empezar la búsqueda. En los próximos años, la próxima generación de telescopios será capaz de detectar vida en otros mundos con total certeza... o quizás no encuentre nada. Nos esperan tiempos emocionantes.

¿Qué adjetivos lo definen?

Despistado, muy despistado, y bueno.

Lo mejor para empezar el día...

Mucha cafeína, en forma de cafés solos sin azúcar o bebidas energéticas. Me encanta ese momento de sentarme delante de la pantalla del ordenador muy temprano con un gran tazón de café, parece que todo es posible y que hay todo el tiempo del mundo para hacer cualquier cosa.

¿Qué personaje gallego vivo citaría como referente?

Jorge Mira, que como físico y profesor en la facultad me parecía brillante y cuando pude conocerlo en persona descubrí que es una buena persona, de las mejores que he conocido. Tenemos un proyecto parado por un tema ortográfico, quizás algún día lo rematemos.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Me siento en casa en Sarria, en A Coruña y en Castellón, pero no por una cuestión geográfica, sino por estar cerca de mi madre, pareja y amigos. Con ellos cualquier ciudad, país, estación espacial o planeta es como estar en casa.

¿Cuál es su plan perfecto para desconectar?

Salir a volar con mis amigos del aeroclub de Rozas o sacar mi telescopio para observar con amigos astrónomos delante del Centro Astronómico de Peña Trevinca... También conectarme por la noche a mi ordenador, leer artículos de astronomía, ver vídeos de divulgación y preparar sesiones de planetario.

Cuando sale con sus amigos, ¿prefiere vino o cerveza?

No bebo alcohol, y no tiene que ver con ningún problema médico o creencia. La bebida que más me gusta es la Coca-Cola.

En la mesa, lo pierde un buen...

Las pechugas de pollo rellenas que hace mi madre. Fuera de casa, un churrasco en el Roma o una buena pizza del 8mm en Sarria.

Cuando le toca cocinar, ¿cuál es su especialidad?

Creo que me salen muy bien las tortillas francesas. Hace tiempo vi un montón de vídeos en youtube de cocineros estrella Michelin sobre cómo hacer la tortilla francesa perfecta y practico siempre que puedo. Paradójicamente no me gustan nada, pero como le encantan a mi pareja, le hago muchas.

La serie que más lo ha enganchado...

Voy a hacer trampas y voy a decir Cosmos de Carl Sagan. Es una serie de documentales, pero si hoy soy astrónomo es definitivamente por el empujón de Carl. Entre las series más habituales me quedo con Doctor Who, Futurama, Big Bang theory y Expediente X.

¿Qué defectos soporta peor?

Todos los defectos los soporto bastante bien. Nunca sabes lo que le está pasando por la mente a las personas. Todos tenemos derecho a tener un mal día y quizás hoy sea ese día. Lo que no soporto es la mentira, todo se puede hablar, menos el engaño.

¿Hay alguna pregunta que no le he hecho y le gustaría responder?

Muchas, lo importante no son las respuestas sino las preguntas. Con cada pregunta se inicia un proceso en el que el cerebro comienza a combinar datos a una velocidad increíble. De ahí aparecen ideas, puntos de vista... nunca dejemos de hacernos preguntas.