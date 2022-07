Raquel Graña: "Nos cuesta hablar de sexo porque pensamos que sexo es solo el coito"

LA SEXÓLOGA, psicóloga y coach educativa lucense Raquel Graña es conocida por su labor en redes sociales, donde habla abiertamente del sexo y enseña a normalizar estereotipos de nuestra sociedad. También ha publicado su segundo libro Vivir siendo libre y cuenta con una legión de seguidores.

La sexualidad, ¿sigue siendo un tema tabú?

Realmente sigue siendo un tabú, independientemente de la edad, y nos sigue faltando bastante camino, porque nos cuesta hablar de ello, nos cuesta normalizarlo. De hecho, el problema que tenemos es que lo que hemos normalizado es el sexo por sexo, no hemos normalizado la gestión emocional, la empatía, la comunicación, la afectividad. Entonces, realmente nos queda mucho trabajo.

Sus clientes... ¿acuden por problemas de salud mental o por problemas en las relaciones sexuales?

Normalmente la gente que viene a consulta principalmente es por temas de gestión emocional, ansiedad y luego también por problemas en las relaciones de pareja, dependencia emocional, etc. Por tema sexual pueden venir pero vienen más como de refilón, como consecuencia… Es cierto que la demanda de los hombres suele estar muy enfocada a un tema de disfunción porque tristemente vivimos en una sociedad polifalocéntrica; y tristemente lo que menos se necesitaría, porque a nivel de gestión emocional las mujeres sabemos poco y tenemos poca gestión, pero los hombres tienen menos por la restricción cultural que han tenido. Que no todos... nunca se puede generalizar.

Es poco usual oír hablar sobre sexo, ¿cuesta hablarlo?

Sí, nos cuesta, porque pensamos que sexo es solo follar y principalmente pensamos que es coito. No nos damos cuenta de que el sexo tiene que ver con la parte afectiva, que hay valores, que hay comunicación por el medio. Ahora no me pasa tanto, pero me acuerdo de decirle a alguna persona que estaba estudiando sexología y decirme: "¡Ah! —risa— pero ¿tu qué enseñas cómo follar?". Es un ejemplo de la sociedad... de las nociones que hay en ese sentido.

Dice que el sexo es un tema también afectivo, de cuidados... ¿Influye el porno?

Sí, con el porno hay estudios científicos que demuestran que produce muchas cosas, pérdida de sensibilidad, eyaculación precoz… Me encuentro gente que ve cosas en el porno y luego las pide, incluso adolescentes. Pero chicos de 20 años que pedían a la pareja correrse en su cara o darle alguna bofetada, cosas que no son lícitas y el porno normaliza. Es el problema que tenemos, los límites. Está bien el sexo por sexo de vez en cuando, pero también es bonita la otra parte y la estamos descuidando.

Parece que la valía del hombre se mide en base a su pene; la erótica se reduce a los genitales, no nos centramos en la piel

En sus consultas habrá gente de todo tipo, pero ¿qué perfil de personas son las que suelen acudir?

Lo que más hay son personas de 30 a 48 años, principalmente mujeres, pero también hombres. Las mujeres están más dispuestas a revisar cosas y entenderse mejor. No creo que sea culpa de los hombres, venimos de un modelo patriarcal-machista en el que a los hombres se les ha dicho: "puedes llorar, no puedes sentir emociones".

Entonces, ¿cree que en los círculos de hombres debería haber conversaciones sobre estos temas?

Sí, lo que pasa mucho es que igual empiezan ellas en consulta —en parejas heterosexuales— y terminan viniendo ellos, o al revés. Si uno evoluciona, es consciente de muchas cosas y trabaja para conocerse mejor; ver por qué se enfada, por qué es más irascible, controlador o celoso. Si viene a consulta a revisar eso es para su propio crecimiento y si la pareja va a seguir unida, lo ideal es que evolucionen a la par. No que uno/a tome consciencia y el otro/a siga de forma inconsciente.

En su libro Sex on habla de sexualidad para adolescentes, trata de orientarles. ¿Acaso los jóvenes no hablan de masturbarse, del coito o del sexo anal?

Hay un poco de todo. Ahora es mucho más liberado, pero aún siguen quedando los típicos prejuicios porque siempre los habrá. Vivimos en la típica sociedad que se dedica a juzgar y criticar.

Vivir siendo libre tiene un toque personal y ficcional. Toca temas como la ansiedad o la dependencia emocional. ¿Qué capítulo le ha costado más escribir?

El que más me costó trata de una relación con muchas conductas tóxicas, buscas transmitir la emoción. Hay gente que me ha escrito diciéndome que se ha identificado con la historia.

Dijo en una entrevista que vivimos en una sociedad de la cultura del falocentrismo y del coitocentrismo...

Parece que la valía del hombre se mide en base a su pene, a que dure mucho tiempo. La erótica se reduce a los genitales, no nos centramos en la piel.

¿Se podría decir que nuestra sociedad es hedonista, prima el placer?

No lo creo, vivimos en una sociedad evitativa que busca evasivos: sexo, droga, redes sociales, alcohol... Como sociedad buscamos siempre evasivos para no escucharnos ni tomar conciencia. Escapamos de la realidad.