"Lo normal es que las relaciones acaben y no tendríamos que vivir el final como un drama"

Mensajes de gratitud y testimonios de superación entre sus miles de seguidores demuestran el don de Silvia Congost para abrir los ojos a quien lo necesite y ayudarle a sanar. Hace poco pasó por Galicia y compartió con nosotros las claves.

Tu consultorio semanal en Youtube, Confidencias, demuestra que cientos de personas viven atrapadas en relaciones que les hacen sufrir o en amores no correspondidos. ¿Por qué es un mal tan común en el que podemos caer más de una vez?

Si nos pasa varias veces es porque hay algo que no aprendemos. Cuando uno aprende, ya lo ve venir y no le vuelve a ocurrir. Nos sucede porque falta mucha pedagogía e información en el tema del amor. No se habla de esto y casi todo el mundo ha sufrido en alguna relación. Nos falta educación para poder identificar qué es lo normal y lo que no debemos permitir porque daña directamente nuestra autoestima. Lo que tenemos es lo que hemos visto en casa y los imputs de todo lo relacionado con el amor y las relaciones, como las películas, los cuentos o las canciones. Por eso tenemos esa parte tan romántica. Y está bien, es bonito, pero debemos también ser maduros. Y es lo que nos falta, esa parte que nos ayude a ver que las relaciones acaban, que lo normal es que acaben. Las que duran siempre son excepciones. Estamos en constante proceso de transformación y es normal que cambien nuestros sentimientos, expectativas o necesidades. Y no tendríamos que vivir ese final como un drama. Muchas veces, la persona que nos deja ni siquiera nos gusta si lo pensamos con perspectiva.

¿Puede ser la autoestima la vacuna?

Sí. Parte de esa educación que nos falta está en enseñarnos a amarnos bien, a tener claro cuánto valemos, qué es lo que merecemos, y qué es aquello que nos daña para poder alejarnos. Si tienes una buena autoestima y eres conscientes de que eres una persona valiosa, que merece tener éxito, que la amen y que le pasen cosas buenas, cuando encuentres a alguien que no te trate así te va a chirriar y no querrás eso. Si en casa has visto relaciones de maltrato, es probable que te atraiga una persona con una forma de actuar o de ser que te recuerda inconscientemente a ese padre o a esa madre. Te atrae porque te resulta familiar. El amor para nosotros es aquello que hemos visto en casa, sea sano o tóxico. Pero cuanto fortaleces la autoestima tienes más armas para combatir esas relaciones tóxicas.

¿Cuáles deben ser los cimientos para construir esa autoestima?

Se trata sobre todo de conectar con ese valor personal que tenemos cada uno. Conseguir que cuando te mires a ti mismo conectes con la misma compasión que sentirías si vieses a un niño al que le están haciendo daño. Lo que te impulsaría a sacarlo de ahí y ayudarle a ver lo que merece debes aplicarlo contigo. Hay que hacer un proceso de crecimiento personal para conectar con ese sentimiento.

Podemos estar mucho tiempo anclados en relaciones tóxicas o enganchados a personas que no quieren estar con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto pasar página?

El rechazo crea obsesión si no entendemos lo que está ocurriendo. Por eso cuando alguien nos deja corremos detrás y nos arrastramos. El abandono y el rechazo son el miedo más grande que tenemos los humanos, porque nos conectan con la idea de quedarnos solos. Es una reacción automática del cerebro, pero nosotros debemos poner en marcha nuestra parte racional y preguntarnos a quién estamos intentando recuperar, si nos ha tratado bien y qué es lo que nos demuestra. Uno lo ve, pero no puede dejar ese enganche, y eso ocurre porque se ha creado una dependencia emocional.

¿Qué falla cuando no aceptamos una ruptura o un no por respuesta?

Al final estamos viviendo una pérdida. Tenemos que asumir que eso nunca será posible. Las pérdidas conllevan un proceso de duelo. Para llegar a la aceptación y soltar, tenemos que transitar por la rabia, la tristeza y la negación, en la que muchas veces nos quedamos atrapados. Eso alimenta la obsesión, Y ahí podemos pasar años atascados. Si eres consciente, con dos o tres sesiones de terapia puedes superar por completo esa etapa.

Recomiendas siempre el contacto cero para pasar página.

Sí, cuando haces contacto cero dejas de tener estímulos sobre esa persona que no quiere estar contigo. De lo contrario, cada información que te llega te hace pensar más en ella y eso alimenta la obsesión.

En tu último libro, Personas Tóxicas, das claves para detectarlas.

Son personas con las que al mantener un vínculo lo pasas mal y sufres, ya sea porque no tenéis los mismo valores, porque te tratan mal o porque crees que no les importas y no están cuando las necesitas. Es importante mirarnos a nosotros para detectar cuándo nos estamos sintiendo mal y hacer algo, no dejarlo pasar.

¿Las relaciones 100% sanas existen?

Claro que existen. Lo importante es que la otra persona tenga valores parecidos a los tuyos y que sientas que con ella puedes cubrir tus necesidades de amor y conexión.

¿Qué se vive en Objetivo Amarte?

Es un viaje hacia el interior de tu propio universo emocional. Hacemos tres paradas, que son las partes más importantes que hay que revisar para aprender a amarse bien. Conectar contigo y salir empoderado y sintiéndote más fuerte. Hacemos ejercicios, la gente cuenta su experiencia personal en un teatro lleno y es brutal. Hacen el regalo de mostrarse vulnerables ante los demás y eso transforma a la persona y a quien la escucha. Es una descarga brutal. Nos reímos muchísimo también. Hay que vivirlo, no se puede describir.

Comparas la dependencia emocional con una adicción. ¿Qué señales existen para detectarla?

Sabes que eres dependiente emocional cuando te das cuenta de que no estás bien en algunos momentos de lucidez pero eres incapaz de cortar. Prefieres estar ahí antes que dejar la relación y quedarte sin esa persona. A veces no cortas por pena, culpa o miedo. La cuestión es que no puedes pasar página.

¿Qué fortalezas necesita una persona para no caer en esa situación?

Tener sobre todo una buena autoestima, que es lo que más ayuda, y saber lo que es la dependencia emocional para identificarla. Puede ocurrir en cualquier tipo de relación: una de muchos años en la que sigues por ese enganche; algo de unos meses que no ha llegado ni a ser una relación pero en la que te quedas atrapado; o aquella en la que te han sido infiel o incluso maltratado y sigues ahí.