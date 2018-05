No bajes de peso, ¡adelgaza!

PUEDE PARECER LO MISMO, pero no lo es. Tú puedes estar bajando de peso y puedes estar perdiendo salud. La idea es adelgazar, no bajar de peso, porque adelgazar es perder grasa. Para que se entienda mejor, adelgazar es que te puedas abrochar ese vaquero que antes no te servía.

La idea de bajar de peso no funciona, ya que puedes hacerlo perdiendo agua, con diuréticos (bien sean de farmacia o a base de plantas naturales). En ambos casos es lo mismo, no es más que perder agua. Lo mismo se hace al bajar de peso a base de saunas o de prendas absurdas que te hacen sudar más, solo estás perdiendo agua, no grasa.

Con una dieta hipocalórica y una vida sedentaria puedes perder peso, estarás perdiendo algo de grasa (lo que menos pesa), pero estarás perdiendo también mucho músculo por falta de ejercicio. Estás bajando de peso, eso sí, pero puede que esos vaqueros sigan sin servirte, ya que has bajado de peso a base de perder agua y músculo, y eso nunca es una buena idea. Y, lo que es todavía peor, con las dietas hipocalóricas (contar calorías, pasar hambre, comer poco y seguir reduciendo calorías) lo que vas a conseguir es hacer tu metabolismo más lento.



ENTONCES, ¿QUÉ DEBO HACER?. Lo primero es estar bien hidratado, ya que lo que más contiene el cuerpo es agua, y después ingerir la suficiente cantidad de proteína a lo largo del día, al menos de uno a tres gramos por kilo de peso muscular (si quieres puedes poner algo de proteína en cada comida, así te será más fácil llegar a los requerimientos necesarios y también estarás más saciado). Las fuentes de proteínas pueden ser muchas (carne, pescado, huevos, legumbres, lácteos, etc); para aumentar la saciedad y aportar agua y fibra deberías comer algo de verdura en cada comida, y para aumentar y acelerar el metabolismo debes hacer ejercicio, pero no cualquier tipo de ejercicio, aunque cualquiera es mejor que la vida sedentaria.

Pero lo ideal es hacer ejercicio con cargas, bien sea crossfit, pesas, musculación, fitness... es decir, ejercicios con cargas que aumenten la masa muscular y el metabolismo. También puedes añadir ejercicio aeróbico (cinta, elíptica, correr, bicicleta, comba, natación…) después de las pesas, ya que eso sería lo ideal para quemar la grasa y mantener el músculo.

BUENOS ALIADOS. También hay alimentos que pueden ayudarte a aumentar el metabolismo y, por lo tanto, a adelgazar. Para ello hay que utilizar la grasa corporal, y para eso es necesario e imprescindible hacer ejercicio. Eso es hoy en día indiscutible e innegociable, pero hay algunos alimentos que te pueden echar un cable: -Dieta rica en proteínas en el desayuno, comida y cena, con grasas saludables como aceite virgen de oliva, aceite de aguacate, huevo, nueces, aguacates, sardinas o aceite de coco orgánico (es rico en triglicéridos de cadena media, TCM, que van directamente al hígado, para convertirse en energía), etc., y carbohidratos saludables como verduras, espárragos, alcachofas, brócoli, pimientos, puerros...

Otros alimentos recomendables serían el chile, que tiene una sustancia llamada capsaicina que aumenta el metabolismo, mejora la circulación y acelera la pérdida de grasa.

El café y el te verde (solos, siempre sin azúcar, puedes poner estevia, xilitol o azúcar de abedul para endulzar, pero no azúcar blanco, ni moreno, ni integral). Compra marcas buenas, mejor de cultivo ecológico, y sin torrefactar.

Las legumbres (frijoles, lentejas, garbanzos, guisantes, etc) son saciantes y ricas en fibra y en proteínas. Las especias —cúrcuma, jengibre o pimienta de Cayena— aumentan un poco el metabolismo, y también es muy bueno el vinagre de sidra de manzana, ya que ayuda a desacelerar el vaciado del estómago y a aumentar la saciedad.

Otro buen aliado es el cacao natural (sin azúcar), rico en magnesio y en proteínas. Si tomas chocolate, que sea siempre sin azúcar y con un 85% de cacao como mínimo.