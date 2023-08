Los niños gallegos desean ser futbolistas y las niñas querrían dedicarse a enseñar

Futbolistas y policías o profesoras y veterinarias son las profesiones favoritas de los niños y niñas gallegos, respectivamente, según se desprende de la XVII Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, que recoge el auge de aquellas jóvenes que también quieren dedicarse al mundo del fútbol.

Pese a que la compañía experta en soluciones de gestión de talento y consultoría explica que "no es novedad" que estas sean las profesiones favoritas de los más pequeños, lo que parece que se "consolida" este 2023 es que muchas chicas gallegas también eligen ser futbolistas entre sus primeras opciones, "quizá por la visibilidad que los equipos de fútbol femenino están teniendo últimamente en los medios de comunicación".

Así, el 3,8% de ellas lo eligen, quedándose en la séptima posición, por detrás de profesora (26,3%), de veterinaria (13%), de doctora (8,5%), de cocinera (4%), de policía (4%) y de cantante (3,8%). En la octava posición se sitúa actriz (2,1%), mientras que cierran el top 10 bailarina (2,1%) y peluquera (2,1%).

Por su parte, los niños eligen futbolista (36,1%) y policía (12,4%) como las primeras opciones, mientras que profesor (9,2%) se queda en el tercer puesto e informático (4,5%) en el cuarto. Científico (4%), músico (3,8%), mecánico (2%), bombero (2%), cocinero (2%) e ingeniero (1,2%) completan la lista. "Chicos y chicas, con algunas marcadas diferencias entre ellos, siguen queriendo desempeñar las mismas profesiones que los jóvenes gallegos a los que se encuestaba hace 17 años", indicó Adecco en un comunicado, que realizó la primera encuesta sobre este tema en 2004.

La multinacional destacó de forma anecdótica otras profesiones que también "enamoran" a los niños gallegos, como ser ninja, Ceo de Marketing, campeona de Jiu-jitsu, copiloto de aviones de guerra, Elsa de Frozen o presentador de El Hormiguero. La encuesta también incluye otro tipo de preguntas, como quién sería el jefe ideal. Para los niños, un amigo (15,2%), su madre (8,4%), su padre (7,5%) o Cristiano Ronaldo (6.6%) serían perfectos para dirigirlos en su trabajo, así como Leo Messi (6,6%), , Ana Peleteiro (4,7%), su profesor (3,2%), Lucas Vázquez (3,2%) o Ibai Llanos (1,8%).

Este año salen de la lista de jefes más votados figuras como Rafa Nadal, Annuel AA, Sergio Ramos, David Broncano o Pablo Motos.

Para ellas, un amigo o amiga (18,1%) en la primera posición, así como su madre (14,3%) en la segunda, seguida de ella misma (8%), la profesora (5,9%), Ana Peleteiro (5,5%), Aitana (3,8%), un hermano (3,2%), Karol G (2,4%), su padre (2,4%) o Carolina Iglesias (1,2%). Desaparecen de las listas artistas como Katy Perry, Ladybug o la chef Samantha Vallejo.

Sueldo millonario y una jubilación de ensueño

La misma encuesta realizada por Adecco sobre qué quieren ser los niños y niñas de mayores, también recoge otros aspectos curiosos como los sueldos que esperan tener, a qué van a dedicar el tiempo en su jubilación, las cualidades imprescindibles que se necesitan para trabajar o sobre las noticias más destacadas.



Menos mileuristas

Más de la mitad de los pequeños encuestados esperan recibir sueldos de cifras millonarias (50,3%). En segundo lugar, el 17,2% escoge una media de mil y dos mil euros al mes. Mientras que el 13,9% se conformaría con un millón al mes.



Viajar y descansar

En cuanto a la jubilación, los niños gallegos esperan dedicarse a viajar (16%), a ver la tele (9,1%), a no hacer nada (5,3%), a cuidar a los nietos (4,8%) o a ir al huerto (3,7%). Por su parte, las niñas también colocan en primer lugar viajar (17,2%), después cuidar a los nietos (10,2%), pasar tiempo en familia (5,4%), descansar (5,4%) y a hacer las tareas del hogar (4,8%).



Cualidades importantes

Al preguntarles sobre los requisitos que debe cumplir una persona en el ámbito laboral, la actitud ocupa el primer puesto (27,3%). Después lo seguirían los rasgos personales (22,1%) y las habilidades y competencias (12,1%) son los elementos necesarios para ser un buen trabajador, seguido de la puntualidad (6,6%) o de la formación (5,5%).



Noticia del año

Aunque más de un 20% de los encuestados no sabía contestar porque "no ven las noticias", para el 17,4% la noticia del año fue la invasión rusa de Ucrania. También el mediático divorcio entre la cantante Shakira y el futbolista Piqué (1,6%) se cuela entre las primeras posiciones.