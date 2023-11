Ni Bobby ni Rex: estos son los nombres de perro preferidos por los gallegos en 2023

El marketplace online de mascotas Rover.com elaboró un nuevo estudio sobre los nombres de perro más populares del año. Al utilizar datos sobre millones de nombres de mascotas enviados por usuarios y propietarios, el informe revela que los gallegos siguen siendo fieles a los nombres tradicionales. Los más comunes son Coco, Luna, Kira y Bimba. Otto es uno de los que se incorporan este año al ránking.

Por un lado, el estudio recopila los 10 nombres de mascotas más populares en España y Galicia por volumen y, por otro lado, revela cuáles son los nombres que más han aumentado este año tanto a nivel nacional como regional, aquellos que están de tendencia dentro del ranking del 2023. En Galicia, Arya, Tango, Blacky y Cookie son algunos de los más trendy este año.

Top 10 de nombres de perro más populares en Galicia en 2023

Coco Luna Kira Bimba Max Nala Leo Thor Lola Otto

Top 10 de nombres de perro tendencia en Galicia en 2023

Arya Tango Blacky Cookie Lisa Queen Rayo Laika Canela Joy

'Barbie' y otras ficciones inspiradoras para los nombres de perros en 2023

El mundo del entretenimiento, ya sea a través de películas o series de televisión, sigue influyendo a la hora de elegir nombres para las mascotas.

El éxito de la película de Barbie no solo ha cautivado a los espectadores durante este verano, sino que también ha provocado una auténtica revolución en el mundo de los amantes de los perros. Tanto es así que Alan, el mejor amigo de Ken en la gran pantalla, ha sido motivo de inspiración para los propietarios al elegir el nombre de su mascota con un importante crecimiento (+103%). Y no es el único, ya que Ken también ha aumentado su presencia en la lista de nombres favoritos para perros (+53%). Barbie, sin embargo, no ha sido muy popular a la hora de optar por nombres, descendiendo en la lista (-111%). Ahora bien, la película ha traído consigo una incorporación fresca y colorida a las opciones de nombres para perros este año, y se trata del nombre Rosa.

Además, otras películas, como Guardianes de la Galaxia 3, aparecen en la lista de las más inspiradoras a la hora de elegir nombres de mascotas, como por ejemplo Cosmo, que ocupa el segundo lugar en popularidad en lo que respecta a nombres procedentes de películas, seguido de Groot y Rocket. Por su parte, Woody, de la película Toy Story, lidera el ranking con el primer puesto en popularidad.

Cuando se trata de series y sus personajes, la lista de tendencias de este año la encabeza Chiara que sube un 328% por su reality The Ferragnez. Agatha de La Reina Carlota: Una historia de Bridgerton; Ciri de El Brujo y Nerea de la serie Valeria también han experimentado un crecimiento, aumentando todos ellos en un 278%.

Los dibujos animados también aparecen en la lista de nombres populares, encabezada en primera posición por Rocky, seguido de Skye y de Mario. También es destacable el notable ascenso del nombre Zuma, que ocupa la cuarta posición en la lista de nombres populares y el número uno en la lista de tendencias (+278%). Además, los amantes de Disney se inspiran en los nombres de los personajes, entre los que destacan varios de la película Elemental, como Nilo en primera posición, Oliver en segunda y Candela en tercera.

Mascotas directas a los Grammys 2023

Si bien es habitual encontrarse con perros cuyos nombres proceden de ídolos musicales de distintas generaciones, por primera vez la lista de Rover.com incluye a canes llamados Aitana, Biza, Ferxxo, Lipa, Quevedo, Swift, Yatra e Índigo (hija de Eva Luna y Camilo) nombres que reflejan la diversidad y la influencia de la música moderna y la cultura pop en nuestros tiempos.

El éxito alcanzado durante la gira por España de la artista internacional argentina Tini Stoessel se ha visto reflejado en las tendencias de nombres de perros de este año: Tini es el nombre que más ha aumentado, con un +216% respecto al año anterior. Otros artistas emblemáticos han sobresalido también en el ranking de este año, como Bad Bunny, Bunny (+178%) o Benito, su nombre de pila (+119%), cuyo álbum Un Verano Sin Ti se convirtió en julio de este año en el más escuchado de todos los tiempos en la historia de Spotify a nivel mundial. Otro artista del género del reggaeton que sube en las tendencias es Rauw Alejandro, Rauw (+178%), que además de pasar por España con su Saturno Tour ha estado presente en las listas de éxitos en España con temas como Beso, junto a Rosalía, o Baby Hello con Bizarrap.

Pero no todo son artistas contemporáneos, ya que Tina Turner, la legendaria artista que cautivó al mundo con su música y carisma, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular y en este listado de Rover.com, ya que Tina se lleva el primer puesto en la lista de nombres de músicos. Le sigue en segundo lugar el también exitoso ex miembro de One Direction e icono actual, Harry (Styles). Esta categoría la completan otros músicos urbanos como el mencionado Benito, Mike (Mike Towers), Mora y Duki.

La comida siempre está en nuestras mentes

La conexión entre la comida y la elección de nombres para nuestras queridas mascotas es un hecho innegable. A lo largo de los años, se ha comprobado que la inspiración culinaria se entrelaza con la creatividad de los dueños a la hora de nombrar a sus perros, dando lugar a nombres únicos y deliciosos.

En particular, durante el 2023 se han registrado interesantes vínculos entre nombres relacionados con sabores salados y dulces. La tendencia foodie se refleja sobre todo en el sorprendente aumento del 178% de popularidad en nombres como Queso, Torrija y Sherry, un vino de Jerez históricamente bautizado con este nombre inglés. Le siguen otros como Sopa (+78%), nombre del perro de la cantante Aitana, Pincho (+68%) y Canela (38%). Además, estos dos últimos encabezan la lista de los nombres más populares, en primer y segundo lugar respectivamente.