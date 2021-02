Nevenka Fernández marcó un cambio en la mirada al acoso sexual hace 20 años

La denuncia de Nevenka Fernández por acoso sexual, que presentó en 2001 contra el entonces alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, marcó un antes y un después en España porque fue una de las primeras condenas por ese delito a un político en España.

Su historia es también la de muchas otras, y por fin contará la suya en primera persona. Veinte años después, Netflix recoge el caso en la docuserie Nevenka, que se estrena el viernes y con la protagonista rompiendo su silencio.

La entonces concejala de Hacienda de Ponferrada denunciaba públicamente al alcalde Ismael Álvarez por acoso sexual en marzo de 2001. "Tengo 26 años y tengo dignidad", dijo en la rueda de prensa en la que denunció el caso.

"Mi negativa provocó su acoso. Su actitud de presión se tradujo en notas manuscritas, mensajes en el teléfono móvil, cartas, comentarios verbales que prefiero no reproducir literalmente, y un desprecio absoluto hacia mi trabajo y mi persona, mediante descalificaciones, actos y vejaciones que atentaron contra mi integridad física y psíquica", había relatado Nevenka en esa comparecencia ante la prensa.

En el juicio tuvo que escuchar el desprecio del fiscal en el interrogatorio. Llegó a reprocharle: "¡Usted no es la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos!". Tras estas declaraciones fue apartado del caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronunció en 2003. Condenó al alcalde denunciado por un delito de acoso sexual. Fue la primera sentencia condenatoria a un cargo político por este delito, tipificado en el Código Penal desde solo cuatro años antes. La Justicia le obligó a pagar una multa de 6.480 euros y a indemnizar a Nevenka Fernández con 12.000 euros.

Pese a que la joven ganó el juicio y Álvarez fue condenado –lo que provocó su dimisión–, miles de personas respaldaron al exalcalde y fue ella quien se vio obligada a abandonar España después de que su vida se convirtiera en un "infierno". El movimiento MeToo era una utopía y ella tuvo que vivir con la "condena mediática".

Ismael Álvarez formó un nuevo partido. Con Agrupados Independientes de Ponferrada (AIP) se presentó a las elecciones municipales de 2011. Logró cinco concejales, que apoyaron la investidura de un alcalde del PP. Esos cinco ediles, sumados a los ocho del PSOE, permitieron en 2013 que prosperase una moción de censura promovida por ambas organizaciones en contra del alcalde que había encabezado las listas del PP.

Ismael Álvarez. "Esto es un negocio"