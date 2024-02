Naiara, ganadora de la duodécima edición de 'Operación Triunfo'

Siguiendo los pasos de Rosa López o Amaia Romero y en medio de una gran expectación, Naiara se ha proclamado este lunes ganadora de la duodécima edición del concurso de talentos Operación Triunfo y receptora de los 100.000 euros de premio por delante de Paul Thin, segundo, y Ruslana, tercera.

OT 2023 ha llegado así a su término tras 91 días y doce galas desde el pasado 20 de noviembre, cuando 16 participantes ingresaron en la Academia para iniciar su formación y el salto a la fama después de pasar un proceso de selección entre 13.000 aspirantes de toda España a la búsqueda de otro David Bisbal, otro Manuel Carrasco u otra Aitana.

Como en 2005 o 2017, al formato le sentó realmente bien en términos de audiencia y seguimiento en redes el descanso al que se sometió desde su finalización en 2020, así como su salto a la plataforma digital Prime Video, donde se convirtió en su primer espacio de entretenimiento en directo.

De esta forma, 22 años después de la primera entrega del concurso, OT ha sido un éxito que ha podido verse por primera vez no solo en España sino también en una treintena de países de Latinoamérica y no ha dejado de liderar en todo este tiempo las principales conversaciones en redes como X, con figuras invitadas como Antonio Banderas, Carlos Rivera, Emilia o Aitana.

🙌🏻 GRACIAS en mayúsculas a TODAS y CADA UNA de las personas que han hecho posible este programa 🎥 #OT2023 No os podéis imaginar la calidad humana que hay detrás, y sobretodo GRACIAS a vosotros que dais sentido a todo lo que hacemos 💙🫂 ¡NOS VEMOS PRONTO! ✨ #OTGalaFinal pic.twitter.com/77dRATEvvO — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 19, 2024

La última gala ha arrancado con Chenoa emocionada y micrófono en mano para cantar junto a los seis finalistas. Y no ha sido un tema cualquiera, sino uno tan simbólico como aquel Last Dance de Donna Summer que convirtió en una de sus interpretaciones más celebradas de la mítica primera edición de 2001.

"Esta generación ha destacado porque tiene mucho carisma, mucho talento y son muy buena gente", ha señalado después al tomar las riendas como conductora, una de las más celebradas por la audiencia en la historia del programa pese a asumir por primera vez este papel en televisión.

Violeta, Álvaro Mayo, Bea, Álex Márquez... Los diez concursantes que se quedaron por el camino han vuelto a plató, aunque con OT ya se sabe que los ganadores no son siempre los que más triunfan después, como bien demostró Lola Índigo, primera expulsada de su edición e invitada estrella de esta noche junto a Ana Mena.

Por orden fruto del azar los finalistas han interpretado las canciones escogidas por ellos mismos, primero Lucas, el exbarbero uruguayo emblema de la evolución de OT 2023 con la sensual Pillowtalk de Zayn Malik; segundo, el más alternativo y personal, el granadino Paul Thin, con su tercera incursión en el repertorio de Bizarrap, Baby Hello interpretada por Rauw Alejandro.

Les han seguido el guechotarra Martin, el bondadoso, el artista 360º de bigote y voz delicada que ha encadilado con la emocional Golden hour de JVKE, y el vendaval de la zaragozana Naiara, nunca nominada y tres veces favorita, con Sobreviviré de Mónica Naranjo (a partir de la original de Mina), la misma que llevó a la victoria a Ainhoa Cantalapiedra en OT 2002.

Después la otra diva de la edición, la ucraniano-canaria Ruslana, la de la actitud, los grandes retos escénicos a sus 18 años y gran vena roquera, como esta noche con Zombie de The Cranberries, y por último Juanjo Bona, el chico de las jotas de Magallón (Zaragoza) poniendo a prueba su enorme rango vocal con Without You de Harry Nilsson, la que Mariah Carey llevó a la estratosfera mundial.

Esta vez no ha habido trabajo complicado para el jurado integrado por la locutora de radio Cristina Regatero, la cantante Concha Buika y el productor Pablo Rouss, ya que toda la decisión final ha recaído en los votos del público a través de la app oficial.

En el tramo final se ha conocido que se caían de la carrera por el triunfo Martin (con un 6% de apoyos), Lucas (con un 7%) y Juanjo (con un 13%).

A partir de ahí los contadores se han vuelto a poner a cero durante unos minutos para votar a los tres posibles ganadores, tiempo en el que han reinterpretado los temas con los que amarraron su entrada en la Gala 0 y en la que los 16 participantes han interpretado por primera vez Historias por contar, el himno oficial de esta edición.

Tras dos horas y media de gala, Nia, ganadora de OT 2020, ha entregado el trofeo que acredita a Naiara como triunfadora con el 49% de los votos, por delante de Paul Thin (con el 26%) y Ruslana (con el 25%) gracias a haber fraguado actuaciones para la historia de este programa como Tómame y déjame de Mocedades o Despechá de Rosalía.