Nacho Dean: "El plástico asfixia el mar, no es tan azul como parece"

UN VELERO singular ha pasado hace unos días por la costa de Lugo. En el viaja una expedición con un nombre evocador, La España Azul. Están capitaneados por Nacho Dean y pretenden llamar la atención sobre la contaminación marina y la necesidad de frenar la llegada de residuos peligrosos al mar. Ya han recorrido la costa cantábrica y lo que han visto confirma sus temores: el mar está plagado de plásticos, microplásticos y muchos restos de actividad pesquera.

¿Cuál es su misión?

Somos una expedición científica y divulgativa con el objetivo de elaborar un mapa de basuras marinas de toda la costa de España. Queremos llamar la atención sobre la contaminación y, en especial, sobre la presencia de plásticos y microplásticos, que están acabando con los ecosistemas marinos. El mar no es tan azul como parece. En cuanto te paras un momento a mirarlo y a analizar lo que hay en él, aparecen los plásticos que lo asfixian.

¿Dónde están en este momento?

Entre el 1 y el 21 de diciembre estaremos en Galicia. Esta semana, en la costa de A Coruña. Estamos recogiendo muestras del fondo y también en las playas. Después lo haremos también en la desembocadura del Miño, entre Vigo y Baiona, y en el entorno de las islas Cíes. Tomaremos muestras en tres puntos de cada una de esas zonas, las clasificaremos y las estudiaremos para sacar conclusiones y plasmarlas en el mapa de fondos marinos que estamos elaborando.

Ya han pasado por la costa de Lugo. ¿Qué han encontrado?

En Lugo no estaba previsto tomar muestras del fondo marino. Realizamos un muestreo en tierra, en la playa de Covas, en Viveiro. y encontramos sobre todo restos de actividad pesquera (cabos, redes), cajas de poliestireno, botellas y envoltorios. En la recogida de muestras colaboraron 150 alumnos de Viveiro y en una hora recogimos unos 40 kilogramos de basura. No nos dedicamos a la limpieza de playas, esa es tarea de los servicios de limpieza municipal. Nosotros solo recogemos muestras para analizar. En Viveiro también dimos charlas en colegios para concienciar sobre la necesidad de frenar la contaminación marina.

En la playa de Covas hallamos sobre todo restos de actividad pesquera y poliestireno

¿Puede avanzar alguna conclusión de ese trabajo de muestreo?

De momento no, las conclusiones las presentaremos al final de la expedición. Partimos en septiembre del País Vasco y está previsto que terminemos en junio de 2023 en Cataluña. Son diez meses de trabajo y se puede decir que todavía estamos empezando. Hasta ahora solo hemos recorrido el Cantábrico. Pero es evidente que la solución a la contaminación marina pasa por una acción global. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad individual, pero también hay que mandar un mensaje a las instituciones y a las empresas, tanto del sector pesquero como a quienes trabajan en tierra firme porque de ahí viene todo lo que acaba en el mar. No se puede seguir contaminando así.

El mar da de comer a mucha gente en Galicia. ¿Por cuánto tiempo?

A este ritmo, no mucho. El sector pesquero debería ser especialmente sensible a este tema, pero no es el único que contamina. El mar es el gran olvidado. Los humanos somos seres de tierra y parece que lo que no vemos no existe. En esta expedición llevamos una red manta de cuatro metros. Nos llega un lance de diez minutos para encontrar algas, huevas, plancton, microorganismos marinos y, por supuesto, plásticos.

En una hora recogimos 40 kilos de basura con ayuda de 150 estudiantes de Viveiro

¿Qué hacen con las muestras que recogen?

Las clasificamos, las envasamos y las enviamos al laboratorio de la Universidad de Cádiz, que colabora con nosotros para analizar los restos y determinar su naturaleza y procedencia.

¿Quién viaja en el barco de La España Azul?

La patrona, que también es bióloga marina; Yago Martín, de Smartbox, grupo que patrocina la expedición y, en ocasiones, algún otro patrocinador o alguna persona interesada en nuestro trabajo. Viajamos en una embarcación a vela de la empresa Julio Verne.

En un velero, ¿influye eso en su trabajo?

Necesitamos bastante tiempo para los desplazamientos entre los puntos donde está previsto la recogida de muestras. Por ejemplo, en una semana de navegación solo dedicamos tres días a recoger muestras. Nuestro trabajo también depende de las condiciones del mar. Tienen que ser buenas porque si hay mucho oleaje no podemos utilizar la red manta. Estos días en Galicia están siendo favorables, algo sorprendente en esta época del año. Cuando el mar está malo aprovechamos el tiempo para recoger muestras en las playas y realizamos labor 0de divulgación a través de charlas.

Vuelta al mundo a pie y cinco continentes a nado

► Nacho Dean se define como explorador y su vida se ajusta a ese término. Entre 2013 y 2016 dio la vuelta al mundo a pie y a continuación unió a nado los cinco continentes.

► Su causa es el planeta y sus expediciones tienen un componente reivindicativo. Quiere llamar la atención sobre la necesidad de cuidar la naturaleza para que el mundo siga siendo habitable.

► Estas aventuras están recogidas en dos libros: ‘Libre y salvaje’ y ‘La llamada del océano’.



Patrocinios

► La expedición La España Azul está patrocinada por Smartbox, con apoyo de firmas como Julio Verne, que aporta el barco.