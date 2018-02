El periodista coruñés Nacho Carretero estaba este miércoles en Barcelona "intentando facer unha reportaxe", a pesar de que no poder usar su móvil "porque arde de chamadas de televisións, radios e xornais" ni sus redes sociales –"teño o Twitter colapsado, xa non vai"–. Lo tuvo apagado desde las 21.25 horas del martes, cuando el teletipo de todas las redacciones registró el movimiento sísmico de que una jueza de Collado Villalba había ordenado el secuestro de su libro Fariña (Libros del K.O., 2015) a petición del exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, quien aparece citado como participante en una operación de narcotráfico.

"Non quero ser vítima disto, pero o ruído xa está feito", asumió Carretero, quien accedió a encender su teléfono a media tarde del miércoles para atender a El Progreso. Su voz sonaba entre inquieta y perpleja. "Había un tempo que Libros del K.O. e máis eu sabiamos que Bea Gondar pedira unha medida cautelar, pero non esperabamos que a xuíza a aceptase", comentó el autor, que añade, indignado, que "fun denunciado por tres liñas nun libro de 358 páxinas".

Bea Gondar es mencionado en dos ocasiones como procesado en una operación contra el narcotráfico por la que fue condenado por la Audiencia Nacional, aunque el Tribunal Supremo revocó esa resolución al invalidarse el testimonio de un arrepentido. "Eu soamente reflicto a sentenza de Baltasar Garzón; plasmo un feito probado, non cualifico", señala el denunciado, que remarca que la desinculpación se basó en "un defecto de forma".

Prefiere "non entrar" en los motivos del exregidor para pedir el secuestro de Fariña, aunque vuelve a comentar su "sorpresa" de que "non houbo outras reaccións" por parte de las restantes personas citadas en su obra, que es una casa llena de drogas, dinero, sexo, lujo y traiciones.

"No meu libro soamente reflicto a sentenza ditada por Baltasar Garzón; plasmo un feito probado, non cualifico"

REACCIÓN. La perplejidad del reportero es compartida por su editorial. Fariña está siendo su gran éxito desde que apareció, hace tres años. Ha vendido diez ediciones, que podrían representar unos 30.000 ejemplares, y acaban de lanzar otros 10.000. De momento, pueden seguir comprándose en tiendas físicas y virtuales, donde está en el puesto más alto del listado de ventas de Amazon en España. Emilio Sánchez Mediavilla, de Libros del K.O., hace ver que ha sido un "best seller durante estos años y no necesita este circo para vender más", pero teme que una sentencia contra su editorial condicione su futuro al reclamarle medio millón de euros.

Su intención es "continuar con el proceso" porque el denunciante tiene que depositar una fianza de 10.000 euros para poder desarrollar su acción judicial.

El abogado de Bea Gondar, Rogelio Turrado, aseguró que su cliente intentará reunir la cantidad fijada cuanto antes, si bien está valorando la posibilidad de presentar un recurso para solicitar una rebaja por considerarla "excesiva por la situación económica limitada" del exalcalde, que estuvo viviendo de una marisquería en la periferia de Madrid en los últimos años.

Los derechos del texto están vendidos a siete idiomas europeos, entre ellos, el gallego. El director de Xerais, Manuel Bragado, informó el miércoles de que tienen previsto "publicar 1.750 exemplares a fins de marzo e, polo de agora, o proceso sigue adiante". Matizó que están "consultando con asesores xurídicos" para conocer en qué medida les puede afectar el auto judicial.

"Atopei moita resistencia da xente a falar, o que me fixo ver que o problema non é pasado, como din os políticos. O poder do narco é maior"

La decisión de la jueza no afecta a la serie de Antena 3 que se basa en el libro, como figura en la sentencia. La productora, la pontevedresa Bambú, explica que no van a "cambiar de planes" porque "es una ficción". Reconoce que hay "algunos nombres reales", pero "figuran porque hay sentencias firmes". No obstante, el abogado de Bea Gondar advierte de que "si una vez que aparezca la serie en televisión hay datos que permitan solicitar una ampliación de la medida, la haríamos".

PLANEADORAS. Nacho Carretero (A Coruña, 1981) contaba este miércoles que había convivido desde niño "en cada almorzo con planeadoras queimadas nas praias e con descargas" por lo que se planteó que debería "aproveitar o magnífico traballo de tantos periodistas galegos para contalo con outra estética", en referencia al modo en que "os italianos, os norteamericanos e os colombianos usan as súas miserias sen escondelas; para min é un percorrido cultural".

Así que en 2014 empezó a visitar el parque temático de la droga en Galicia, las Rías Baixas. "Atopei moita resistencia da xente a falar, o que me fixo ver que o problema non é pasado, como din os políticos", denuncia. Carretero constató que, ao contario, "o poder do narco é maior do que era".

La diferencia es que los traficantes "se decataron de que xogar a ter as mellores casas e os mellores coches volvérase contra eles", de que "a discrección é fundamental", describe.

"Con todo esta lea non consigo concentrarme no meu traballo", explica el periodista en un tono de ruego que da a entender que agradecería apagar de nuevo el teléfono. Han pasado 28 minutos, que le resultaron extenuantes.