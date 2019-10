Nace la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía

Bajo una postura crítico-abolicionista de la prostitución, una treintena de profesoras de diversas universidades han creado la Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía para investigar y hacer estudios sobre estos temas y transferir después las conclusiones a la sociedad.

"No queremos ofrecer opiniones sino aportar evidencias científicas" frente a la prostitución y la pornografía y poner encima de la mesa el debate sobre la regulación o la abolición de las mismas, ha explicado la profesora de Psicología de la Universidad de A Coruña (UDC) Rosa Cobo, durante la presentación en Madrid de esta nueva red académica.

Confían en que se vayan sumando más profesoras, y también profesores, de las universidades para "crear una masa crítica" frente a la prostitución.

Se van a estudiar los datos sobre el "fracaso" en Alemania y Holanda de la regulación de la prostitución o el "éxito" de la política abolicionista en Suecia o Francia, ha recalcado Cobo junto a la profesora de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna (Tenerife) Esther Torrado y la profesora de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid María José Barahona.

Las representantes de esta Red han instado al próximo Gobierno a realizar políticas públicas encaminadas a acabar con la prostitución, que implica, según un estudio del Ayuntamiento de Amsterdam (Holanda), un aumento de las tasas de criminalidad, dinero opaco y narcotráfico.

Estas expertas han recalcado que la Red realizará también estudios sobre la pornografía, a la que en la actualidad "pueden acceder menores de 8 años con solo teclear dos veces en el móvil", y han lamentado que después replicarán lo visto.

Otro tema que no faltará en sus investigaciones es la trata, que "no está desvinculada a la prostitución y la pornografía" y que su fin es dar respuesta a "la demanda feroz" de mujeres, cada vez más jóvenes, de 13 años. "Más del 90 % de las prostitutas preferirían otra vida" ya que "no se trata de un trabajo" sino "un medio de supervivencia" al que se accede por "imposición", han añadido.