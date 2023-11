Multada un actriz para adultos por rodar un vídeo porno en un teleférico en Colombia

En Cali, la llamada capital mundial de la salsa y con unos 2,5 millones de habitantes, en los comentarios callejeros, en reuniones sociales y en medios de comunicación, impera el tema de la aventura sexual que tuvo la creadora de contenido para adultos Naty Delgado y su pareja en el teleférico conocido como Mío Cable.

El vídeo fue grabado a plena luz del día, desde la estación Brisas de Mayo en una de las 300 cabinas que, con un recorrido de dos kilómetros que dura unos 14 minutos, funciona en esta ciudad.

El hombre, que aun no ha sido identificado, es quien filma todas las escenas que aun se mantienen en las redes sociales y que provocaron que se aplicara a su compañera la sanción que acarrea el pago de alrededor de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos 600.000 pesos colombianos (140 euros).

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que "las personas que tienen sexo en el Mío Cable están mal de la cabeza. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo porque están siendo irresponsables".

Óscar Javier Ortiz, gerente de Metro Cali, mencionó en un comunicado que la entidad “expresa su más enérgico rechazo frente a la reciente grabación y difusión de contenido inapropiado, que tuvo lugar en una de las cabinas del Mío Cable que hace parte de la infraestructura de nuestro sistema de transporte público, que está destinado única y exclusivamente para la prestación del servicio de transporte a nuestros usuarios y que debe ser objeto de buen uso por parte de la comunidad”.

La responsable de toda esta historia, Naty Delgado, que hizo declaraciones al canal Tele Pacífico Noticias, aseguró que no se arrepiente de nada porque es su trabajo. "Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace. Hay una doble moral en la sociedad en el manejo de estos temas".

Agregó que "el contenido de adultos no va a dejar de existir. Fue algo que sucedió y se encargaron de hacerlo viral. No le hice daño al Mío Cable, pero si tengo que asumir mi responsabilidad lo voy a hacer".