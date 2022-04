Muere la actriz Liz Sheridan, célebre por sus papeles en 'Seinfeld' y 'Alf'

La actriz Liz Sheridan, cuya popularidad se disparó gracias a su papel en la serie Seinfeld, en el que interpretaba a la madre de Jerry Seinfeld, falleció este viernes en Nueva York a los 93 años.

Amanda Hendon, amiga y antigua representante de Sheridan, informó del fallecimiento y señaló que se produjo mientras dormía por causas naturales.

La intérprete neoyorquina ya era conocida por su trabajo en la televisión y el cine cuando fue seleccionada para un papel en la serie Alf, en la que encarnó a la vecina cascarrabias Raquel Ochmonek entre 1986 y 1990.

Poco después, pasó a encarnar a Helen Seinfeld, la madre protectora de Jerry Seinfeld, el personaje protagonista de Seinfeld, y apareció en 20 episodios del show televisivo.

Sheridan también era bailarina, y actuó en varias obras de Broadway, entre ellas en el musical Happy End en 1977 junto con Christopher Lloyd y una joven Meryl Streep.

La actriz escribió un libro sobre la relación amorosa que mantuvo en la década de los 50 con James Dean, a quien conoció en Nueva York cuando el actor tenía 21 años y llevaba poco tiempo en la Gran Manzana.

Nacida en Rye (Nueva York) en 1929, Sheridan comenzó su carrera con papeles secundarios en series como Kojak, The White Shadow y Gimme a Break, y también participó en la película de Madonna Who's That Girl.

Asimismo, participó en proyectos televisivos como One Day at a Time, Three's a Crowd, The A-Team y Murder, She Wrote.