Los mosquitos pican, pero no a todos por igual

EN EL MUNDO hay más de 3.600 especies de mosquitos, una cincuentena en España. Si tras leer esto has pensado que todos los mosquitos del país deben ir a por ti, es que eres una de las personas con tendencia a que le piquen en mayor medida y de los que la picadura les provoca más reacción. En cambio, si por fortuna no tienes problemas de picaduras, enhorabuena, pero esto no significa que no te piquen.

Nadie está a salvo de la sed de sangre de estos pequeños animales. "Hay personas a quienes les pican más los mosquitos y otras a quienes menos, pero picar, pican a todo el mundo", asegura Tomás Montalvo, técnico de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. "Hay personas que simplemente no se dan cuenta de que han sido víctimas de un mosquito porque su sistema inmunológico no tiene una gran reacción tras una picada y les pasa inadvertida", resuelve el experto. ¿Por qué ocurre esto?

"El mosquito pica para chuparnos la sangre. Lo hacen para poder desarrollar sus huevos. Por eso, la encargada de hacerlo es la hembra y no el macho", explica Soledad Sánchez, adjunta del Servicio de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Necesitan las proteínas de la sangre humana para poder completar la formación de los huevos que incuban en el abdomen. Al chupar la sangre, introducen en el sistema inmunitario de la persona su saliva y el cuerpo reacciona.

"Claro que hay personas que atraen más al mosquito que otras. Los científicos ya han descubierto algunos motivos", asegura la experta. Se sabe que los mosquitos hembras dependen de una gran variedad de información sensorial para encontrar a sus ‘víctimas’. Según demuestra un reciente estudio publicado en Current Biology, su cerebro es capaz de integrar tanto señales olfativas como visuales para identificar y aproximarse a su próximo hospedador, posarse sobre él y nutrirse. Captan el dióxido de carbono, el olor corporal, el calor, la humedad y los colores.

Les gustan más los grupos sanguíneos 0 y B negativos

Si puede elegir un mosquito picará antes a una persona de los grupos O y B negativos. Otra curiosa preferencia tiene como víctima las embarazadas. "Exhalan más cantidad de dióxido de carbono al estar más cansadas, su temperatura corporal es ligeramente superior y sudan más, lo que atrae en mayor medida a los mosquitos", explica el técnico de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

El sudor y la ingesta de alcohol, otros de los factores clave

Poca cosa o nada se puede hacer con el dióxido de carbono, la temperatura o el grupo sanguíneo. El único factor con un poco de margen de maniobra es el sudor. Hay estudios científicos que demuestran que la ingesta de alcohol de forma periódica modifica el sudor, haciendo que sea más atractivo. También hay mosquitos a quienes les gusta el queso o más bien una bacteria implicada en su producción y que además está emparentada con otra que vive en los pies de los humanos.

¿Qué colores les atraen más?

El negro y el rojo convierten a la persona en una diana más fácil. En cambio, los colores claros (incluido el amarillo, en contra de la creencia popular) son un buen repelente. Curiosamente, los mosquitos prefieren los perfumes florales o cítricos.

Qué hacer si ya te han picado

"En las picaduras simples, lo único que tenemos que hacer es esperar. Solo pica y listo. Las picaduras por mosquitos, a diferencia de las de abejas y avispas, que sí pueden matar, no son graves. Pueden ser muy exageradas y parecer mucho, cuando no son nada", aclara Soledad Sánchez. El mayor problema aparece cuando se produce la infección de esos granos. Lo primero que hay que intentar hacer es no rascarse para evitarlo.

Remedios caseros para tratar las picaduras de mosquitos

Las temperaturas frías ayudan a reducir la inflamación provocada por la picadura. Aplicar una compresa de hielo al área inmediatamente después de una picadura bajará la inflamación, picazón y molestia. Aunque hay que evitar colocar hielo directamente sobre la piel. Lo mejor es envolverlo primero en un paño o toalla.

El aloe vera es otro de los grandes aliados contra las molestas picaduras de los mosquitos. Existe cierta evidencia de que puede tratar las condiciones de la piel, incluso la psoriasis. Tiene un amplio rango de posibles usos y, usualmente, las personas aplican el gel a la piel para aliviar las quemaduras, el congelamiento y el herpes labial.

Algunas investigaciones en ratas demostraron que aloe littoralis, que es un pariente cercano del aloe vera, podría tener propiedades antiinflamatorias y curativas para las heridas. Los científicos concluyeron que podría ayudar a reducir la inflamación de las picaduras de mosquito y aplicar un gel también podría aliviar el área.

Otro remedio que todo el mundo puede tener al alcance en sus casas es la miel. Este alimento tan dulce y sabroso puede tener propiedades que la hacen útil para curar las heridas.

Aplicar un poco de miel en una picadura puede ayudar a que se reduzca la inflamación y evitar así las indeseadas infecciones y, de manera similar al aloe, aplicarla a la piel también puede ser beneficiosa para conseguir aliviar el área.