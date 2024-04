La monfortina Julia Otero se encargará de las mañanas del fin de semana de Onda Cero

La monfortina Julia Otero ha confirmado que a partir del próximo mes de septiembre se encargará de las mañanas del fin de semana de Onda Cero y la sustituirá entre semana Jaime Cantizano, que hasta ese mes seguirá al frente del programa matinal de la emisora el fin de semana.

"Me apetecía un cambio y se lo propuse a la dirección de Onda Cero, a la que, de entrada les resultó un poco sorprendente, pero, después de semanas y semanas de conversaciones y de ir encajando piezas, hemos llegado a un acuerdo que implica a dos personas, porque Jaime Cantizano hará las tardes en Onda Cero a partir de la temporada que viene", ha afirmado la periodista en su programa Julia en la Onda.

👉 Tras 17 años al frente de las tardes en Onda Cero, Julia Otero pasará a dirigir las mañanas del fin de semana



🎙️"Había llegado un momento de dedicar más tiempo a los míos, a mí, a cuidarme, a mimarme"



➡️Jaime Cantizano toma el relevo de las tardeshttps://t.co/FNjYm38nOH — Onda Cero (@OndaCero_es) April 16, 2024

Otero, que ha recordado que lleva 17 años en la tarde de Onda Cero, se encargará de la franja horaria de 08.00 a 12.00 horas del mediodía, lo que supone un "reto" que le hace "muchísima" ilusión. El cambio, como ella misma ha comentado, se debe a que llevaba un tiempo pensando en dedicar más horas a los suyos. "Hace bastantes meses empecé a valorar la opción de trabajar un poquito menos y tener menos responsabilidad y menos horas de radio. Ha llegado el momento de dedicar más tiempo a los mios, a mí, a cuidarme y a mimarme", ha explicado.

Julia Otero ya está diseñando cómo será su nuevo programa, aunque no ha avanzado detalles, y ha apuntado que la noticia solo la conocían sus personas más cercanas, pero no sus colaboradores. "Estoy muy ilusionada con el fin de semana. Ojalá nos reencontremos allí con todos los amigos de la tarde", ha asegurado.

"Siempre estoy diciendo que no me da la vida. No puedo leer todos los libros que quiero, ni ver todas las series que quiero, nada. La radio me ocupa todo el día, como es lógico. Ahora, tendré un poquito de tiempo más, pero enseguida me quedaré sin tiempo también", ha bromeado.

Por último, ha agradecido a Onda Cero y a Atresmedia que hayan atendido su petición, pese a que reconoce que fue una "sorpresa". "Todo eso es en septiembre. Falta mucho, pero es un futuro muy ilusionante. Es un cambio. Y los cambios siempre vienen muy bien. Agradezco enormemente a Onda Cero y a Atresmedia que atendiesen esa petición que recibieron con mucha sorpresa, fueron digiriendo y al final han hecho posible", ha concluido.